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Spor

Dursun Özbek: Herkes elinden geleni yapsın

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle afet bölgesine yapılan yardımlar hakkında açıklamalarda bulundu.

13 Şubat 2023 Pazartesi 19:01 - Güncelleme:
Dursun Özbek: Herkes elinden geleni yapsın
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beyaz TV'ye afet bölgesine yapılan yardımlar için konuştu.

Özbek, "Konteyner kentin destekçisiyiz. Şu an 100 konteyner projemiz var ama hedefimiz 500. Ayrıca diğer bir projemiz, bölgeye kuru gıda gönderiyoruz, paketler hazırladık 100 bin tane. Onları da bölgeye bir an evvel sevk ediyoruz. Bölgeden tuvalet konusunda talep geliyor. Şu an imalatçılarla irtibat halindeyiz. Çok kısa sürede bölgeye mobil tuvaletleri de göndereceğiz." dedi.

Sarı-kırmızılıların başkanı ayrıca, "Çok uzun süre lazım. Büyük bir yıkım oldu. Bugünkü derdimiz sadece enkaz altındaki vatandaşlarımızı kurtarmak. Ondan sonraki periyot da çok zahmetli. Allah devletimize güç, kuvvet versin. Biz devletimizin yanında olarak ne katkı gerekiyorsa çekinmeden vereceğiz. Kulüpler Birliği olarak da bir karar aldık; 1000 konteynerlık bir destek vereceğiz. Bütün kulüpler buna katılacaklar. Üzüntümüz çok derin. Ama oturup ağlamak yerine çalışmayı yeğlememiz lazım. Üzüntü derin ama bu bölgenin eski haline gelmesi için herkes elinden geleni yapsın." sözlerini kullandı.

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