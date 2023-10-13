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Spor

Dursun Özbek kuruluş yıl dönümünde konuştu! ''Avrupa'da en başarılı takım Galatasaray''

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında kulüp kurucusu Ali Sami Yen'in kabri başında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Avrupa'da kazanılan zaferlerle ilgili konuşan Başkan Özbek 'Yabancılarla mücadelede en başarılı takım Galatasaray. Benim başkanlığımdaki arkadaşlar ve yönetim kurulum, bu misyona sadık kalıyoruz.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

13 Ekim 2023 Cuma 11:49 - Güncelleme:
Dursun Özbek kuruluş yıl dönümünde konuştu! ''Avrupa'da en başarılı takım Galatasaray''
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında kulüp kurucusu Ali Sami Yen'in kabri başında konuştu.

Dursun Özbek yaptığı açıklamada, "Ali Sami Yen Ağabey, 118 yıl önce bu güzide kulübü Galatasaray Lisesi'nde kurdu. O ve arkadaşları, kulübün kuruluşuyla beraber bir misyon yükledi. Bu misyon, yabancı takımları yenmek. Bundan sonra gelip Galatasaray'ı yönetenler, Galatasaray'ı yüceltmek için bu misyona sadık kaldılar. Yabancılarla mücadelede en başarılı takım Galatasaray. Benim başkanlığımdaki arkadaşlar ve yönetim kurulum, bu misyona sadık kalıyoruz. Yabancı takımları yenmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Geçen hafta yaşadığımız zafer, bunun nişanesidir. Ben bütün camiama, özellikle taraftarlarıma, genel kuruluma, yönetim kurulundaki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bize verdikleri desteklerle bu zaferleri yaşıyoruz. İnşallah Galatasaray bundan sonra da bayrağı en yüksek seviyeye çıkaracaktır. Bizden sonra gelen arkadaşlar da bu misyona sahip çıkacaktır." dedi.

Dursun Özbek, "Ali Sami Yen Ağabey'e geldik bugün. Kabrinde onu ziyaret ettik. Ruhu şad olsun. Mekanı cennet olsun. Galatasaray'a hizmet etmiş ve göçmüş tüm ağabeylerimin mekanı cennet olsun, hayattakilere sağlık diliyorum. Galatasaray'ın bundan sonraki zaferlerini hep beraber kutlamak üzere tüm Galatasaraylılar'a selam gönderiyorum." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, "Hedefimiz belli. Türkiye'ye sporu, olimpik sporları getiren kulüp Galatasaray'dır. Ali Sami Yen Ağabey, sporun Türkiye'de gelişmesi için elinden geleni yaptı. Sporun her dalında hizmet vermiş birisi. Olimpiyatlar'da, sporda kendisi büyük bir spor adamıydı. Böyle bir spor adamının Galatasaray'dan neşet etmiş olması, doğması bize gurur veriyoruz. Kendisiyle iftihar ediyoruz. Onun izindeyiz." şeklinde konuştu.

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