Dursun Özbek: Lig maçları başlamadan önce bir turnuva düzenlemek istiyoruz

Sarı-kırmızılı takımın başkanı Dursun Özbek, Nef Stadı'nda devam eden yardım çalışmalarını ziyaret etti.

Özbek, Kulüpler Birliği'nin depremzedelere destek olmak için özel bir turnuva organize edeceğini belirterek, "Kulüpler Birliğinde depremzedelere destek için özel bir turnuva organize etmeyi konuştuk. Lig maçları başlamadan önce bir turnuva düzenlemek istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Nicolo Zaniolo'nun transfer sürecinde İtalya Serie A ekibi Roma ile bir yardım maçı için konuştuklarını aktaran Dursun Özbek, "Bölgeye destek vermek için herkes çaba sarf ediyor. Zaniolo transferi döneminde Roma ile de konuştuk. 'Destek vermek için hazırlık maça yapbilir miyiz?' diye sorduk. Kabul ettiler, tarih tespit ediyoruz. Büyük bir destek sağlayacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.