Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

İşte Dursun Özek'in açıklamaları:

"YAKINDA MÜJDEYİ VERİYORUZ"

"Bankalar Birliği'ne ağır bir borç yükünün altında olmamıza rağmen tüm sportif branşlarda rekabeti sürdürerek devam ediyoruz. 2022 Haziran'da göreve geldiğimizden beri, anlaşma gereği faiz ve ana para ödemeleri ertelendi. 2022'den beri Bankalar Birliği gelirimizin yarısını süpürüyor, yarısını da Galatasaray Kulübü'ne veriyor. Yani basit bir anlatımla, bugün ve 2024 Mayıs'ından sonra gelecek yönetimin bir hesap yaparak, Galatasaray'ı yönetmesi için gereken fon ve para neyse bunun iki mislini oluşturmalı. Hem borcu ödeyip, hem Galatasaray'ı yönetsin. Bu çok önemli bir bilgi. Bu anlaşmadan çıkmak için önemli aşamalar kaydettik. Yakında müjdeyi veriyoruz. Yıllık 950 milyon TL faiz yükünden kurtulacağız."

"TÜM OYUNCULARIMIZA ÖDEME YAPTIK"

"Son dönemde futbol takımı oyuncularının maaş ve ödemeleri üzerinden yapılmak istenen, kulübümüzü karıştırma hamlelerini dikkatle izliyoruz. Tüm üyelerimizden, taraftarlarımızdan rica ediyorum bu manipülasyonlara itibar etmeyin. Tüm oyuncularımızın primler dahil ödemeleri yapılmıştır."

"33.7 MİLYON EURO SATIŞ YAPTIK"

"Galatasaray Store'da rekorlar kırıyoruz. Tüm zamanların en yüksek ciro rakamına ulaşmış bulunuyoruz. Haziran - Aralık 2023 döneminde, 33.7 Milyon Euro satış rakamı ile geçen yıla göre euro bazında yüzde 119 büyüme gerçekleştirdik."

"TAKIMIMIZIN YANINDA OLMALIYIZ"

"Futbol takımımız zor ve yoğun bir fikstürden başarıyla geçmeye devam ediyor. Bu zorlu dönemde onların her zaman yanında olmalıyız ve desteklemeliyiz. Yarınki İstanbulspor maçında taraftarımızı son dakikaya kadar takımımızı desteklemeye davet ediyorum."