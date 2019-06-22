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Galatasaray’dan yaklaşık 90 milyon TL alacağını tahsil edemeyen ve 8 aydır kulüpten herhangi bir geri dönüş almayan Dursun Özbek alacaklarını tahsil etmek için icra yoluna gitmiş, Özbek’in bu hamlesi camia tarafından bir hayli eleştirilmişti.

"ELİMİ KOLUMU SALLAYARAK İCRA YOLUNA GİDEBİLİYOR MUYUM?"

İcra yolunu denemeden önce Mustafa Cengiz’le görüşmek isteyen fakat başkandan olumlu anlamda sinyal alamayan Dursun Özbek’in duruma oldukça sinirlendiği ve kendisini bu duruma sevk eden Mustafa Cengiz’e tepki gösterdiği belirtildi. Kulübün ileri gelen isimlerine açıklama yapma gereksimi duyan Dursun Özbek’in mevcut başkan Cengiz’i sert bir dille eleştirdiği ifade edilirken, yapılan görüşmelerde Özbek’in ‘icra yoluna elinizi kolunuzu sallayarak gidebiliyor musunuz? Bunun öncesinde bir süreç var. Önce bu alacağımı nasıl tahsil edebiliriz , orta yolu nasıl bulabiliriz diye Mustafa Cengiz’le görüşmek istedim ama kendisi sıcak bakmadı. Daha sonra ihtar yolunu denedim, biliyorsunuz bu da bir süreç ama kulübe gelen evraklara bakmamışlar bile en sonunda icra yoluna gitmek zorunda bırakıldım. Galatasaray’ı bakkal dükkanı gibi yönetiyorlar” dediği öğrenildi.

"8 AY GEÇTİ NE ARAYAN OLDU NE SORAN"

Yusuf Günay’ın attığı tweete de değinen Özbek’in ‘Galatasaray’da kimsenin alacağı kalmaz bunu en iyi biz biliriz ama 8 ay geçti ne aradılar ne sordular, bir kere oturalım konuşalım orta yolu bulalım demediler’ sözlerini sarfettiği bildirildi.