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Spor

Dursun Özbek play-off iddiaları hakkında konuştu!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, dün katıldığı bir iftar programında play-off iddialarına yanıt verdi.

30 Mart 2023 Perşembe 11:36 - Güncelleme:
Dursun Özbek play-off iddiaları hakkında konuştu!
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Başkanvekili Erden Timur ve sarı kırmızılı camianın yaşayan efsanelerinden Fatih Terim dün GSYİAD'ın düzenlediği iftar yemeğinde bir araya geldi.

Başkan Dursun Özbek iftar sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı ve Süper Lig play-off iddiası hakkında yorum yaptı.

Özbek, "Lig devam ediyor. Lige sataşanlar var. Ligin formatını değiştirmeye çalışanlar var. Onlar için de söyleyecek fazla bir şey yok." dedi.

Dursun Özbek ayrıca deprem nedeniyle zarar gören yerlere desteklerinin devam ettiğini de söyledi

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