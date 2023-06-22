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Spor

Dursun Özbek: Şampiyonlar Ligi kadrosu kurmak istiyoruz

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nde düzenlenen organizasyonda açıklamalarda bulundu.

IHA22 Haziran 2023 Perşembe 23:16 - Güncelleme:
Dursun Özbek: Şampiyonlar Ligi kadrosu kurmak istiyoruz
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transfer çalışmalarına ilişkin, "Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilecek bir kadro kurmak istiyoruz' dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (AGS) tarafından Galatasaray'ın 23. şampiyonluğu için kutlama gecesine katıldı. Başkan Özbek, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ankara'da Ankaralı renktaşlarıyla beraber olmanın büyük bir mutluluk getirdiğini belirten Özbek, kazandıkları şampiyonluğun diğerlerinden farklı bir anlamlı olduğunu dile getirerek, "Cumhuriyetin yüzüncü yılında elde ettiğimiz şampiyonluk bu anlamda çok özel. Bu şampiyonluk Galatasaray'a çok yakıştı" ifadelerine yer verdi.

"Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilecek bir kadro kurmak istiyoruz"

Galatasaray Yönetim Kurulu Başkanvekili Erden Timur'un Paris'e gidip Mauro Icardi, Leandro Peredes ve Renato Sanches'in durumlarıyla alakalı bir görüşme gerçekleştireceği iddialarıyla ilgili soruya ise Özbek, "Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde oynuyoruz. Dolayısıyla Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilecek bir kadro kurmak istiyoruz. Taraftarlarımızı memnun edecek bir mücadele içine gireceğiz ve bunu da transferler dolayısıyla yapabiliriz. Taraftarlarımız hiç merak etmesin Galatasaray'ın menfaatini düşünerek gerekli transferleri yapacağız" diye konuştu.

Gecede Başkan Özbek'e katılımlarından dolayı teşekkürlerini ifade eden AGS Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Faruk Ünlüsoy ise, "Cumhuriyetin yüzüncü yılında 'Galatasaray Cumhuriyetin Yüzüdür' sloganımızı tekrar hatırlattık' dedi.

Konuşmaların ardından şampiyonluk kupasıyla fotoğraf çektiren Dursun Özbek, daha sonra taraftarlarla bir araya geldi.

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