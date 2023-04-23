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Spor

Dursun Özbek: Şampiyonluk son haftaya kalmaz

Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile karşılaşan Galatasaray maçı 3-3 berabere tamamladı. Maçın ardından sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.

23 Nisan 2023 Pazar 23:02 - Güncelleme:
Dursun Özbek: Şampiyonluk son haftaya kalmaz
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 3-3 biten Karagümrük maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

EN BÜYÜK ADAY HALA BİZİZ

"Ligin sonuna yaklaştıkça yarışma heyecanı, maçlar güzel geçiyor. Ligin bitmesine çok az bir süre kaldı. Şampiyonluğa odaklandık. Oyuncularımı ve teknik kadromu tebrik ederim. Çok güzel bir performans sergilediler. Biz hala 7 puan öndeyiz ve şampiyonluk yürüyüşümüz devam ediyor. Galatasaray şampiyonluğun en büyük adayı. İnşallah Haziran'da ipi göğüsleyeceğiz. Karagümrük maçındaki oyunu çok beğendim."

BEŞİKTAŞ MAÇINI KAZANACAĞIZ

"Ligdeki bütün takımları yendik. Beşiktaş'ı da yenmeye gideceğiz. Takıma çok güveniyorum. Güzel bir maç olacak ama biz kazanacağız."

HAKEMLER İÇİN AÇIKLAMA

"Hakemlerle ilgili yapılan açıklamayı okumadım. Bazı hakemlere ceza vermişler. Dinlendirilecek hakemleri iyi seçmeliler. Hakem performansı bütün kulüplerin sorunu. Kulüpler Birliği toplantılarında hakem hatalarında başka bir şey konuşulmuyor. Biz lehimize ve aleyhimize olarak değerlendirmiyoruz. Hakemler herkes için adaletli olmalı. Anadolu takımlarına da eşit mesafede durmalılar. Açıklamayı duydum, okumadım. Okuduktan sonra cevap veririm."

FENERBAHÇE ENTERESAN CEVAPLAR VERİYOR

"Fenerbahçe'nin cevapları enteresan oluyor. Bence penaltıydı. Zaten derdimiz, VAR'a çağırılmasıydı. VAR'a çağrıldıktan sonra hakemler gerekli kararı vicdanlarına göre alıyorlar. Rakiplerin ne söylediği ile ilgilenmiyoruz. Kendi oyunumuzla, kendi hakkımızı savunuyoruz. Kimse heveslenmesin, biz şampiyon olacağız. Bu tip yol kazaları olabilir."

ŞAMPİYONLUK SON HAFTAYA KALMAZ

"Şampiyonluk son haftaya kalmaz. Galatasaray daha önce şampiyonluğunu ilan eder."

GOMIS KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL

"Bafetimbi Gomis'i Türkiye'ye ben getirdim. Dünkü davranış biçimi kabul edilebilir değil. Galatasaray'ın bir profesyoneli, Galatasaray'a hizmet etmek durumundadır. Kendisiyle konuştum. Sahadaki patron Okan Hoca. O nasıl takdir ederse, herkes saygı duyacak. Zaten bizim takım öyle bir takım. Herkes, Okan Hoca'ya saygı gösteriyor. Bafe niye böyle yaptı, doğru pek hoş değildi. Yönetim Kurulu'nda bunu konuşacağız. Buradaki davranış biçimini kabul etmiyorum."

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