Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek Osimhen, Icardi, yapı tartışmaları, yabancı VAR, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkış ve Çin ile sponsorluk anlaşmaları hakkında gelen sorulara cevap verdi.

İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARI

"Osimhen, Galatasaray'ın futbolcusudur. Çok da başarılı bir futbolcu. Türk futbolseverlere böyle bir futbolcu izletmekten gurur duyuyoruz. Galatasaray'ın misyonlarından biri budur. Geçmişe bakın; Sneijder, Drogba, Hagi, Icardi, Osimhen... Galatasaray'ın bu manada öncülüğü, Türk insanına dünya yıldızlarını izlettirme görevi var. Osimhen, bu sezon bizim futbolcumuz. Sezonun bitiminde, transfer döneminde elbette ki bütün kulüpler, herkes Osimhen'i transferi etmek ister. En önemli faktörlerden bir tanesi, harcama limitleri. Onun için daha çok erken. Bildiğiniz gibi limitler çerçevesinde transfer kapasitesi ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bunun, bu sürecin devam ettiğini, şöyle söyleyeyim, sezon sonuna kadar Galatasaray ligdeki 5. yıldızın peşinde koşacaktır. En önemli vizyonu, hedefi budur. Galatasaray hem taraftarlarına hem Türk futbolseverlere dünya yıldızlarını seyrettirmek isteyen bir kulüptür."

"ICARDI'YE ŞEFKAT GÖSTERDİM"

Dursun Özbek: "Icardi çok önemli biri, verdiği katkıları herkesin gözü önünde. Icardi, belli bir jenerasyonu Galatasaraylı yapmıştır. Sempatisiyle, futbolda gösterdiği başarısıyla belli bir jenerasyonu Galatasaraylı yaptı. Bu manada çok önemli. Talihsiz bir sakatlık yaşadı. Şu sıralarda bir ameliyat geçirecek. En kısa sürede dönmesini bekleyeceğiz. Icardi, Galatasaray'ı çok seviyor. Burada oynamasından, hareketlerinden, performansından, futbolcu arkadaşlarıyla diyaloglarından tespit etmek mümkün. Galatasaray'ı bu kadar seven, başarılar yaşatan futbolcumuza Galatasaray Spor Kulübü başkanı ve yönetimi gereken ilgiyi gösteriyor, göstermek zorunda. İnsani olarak diyaloglarımız bunu normal diyaloğun ötesine taşıyor. İlk aşamada yanına gittim, 'Üzülme' dedim, Galatasaray onun yuvasıdır. Mart ayında bekliyorum diye söyledim. Sıcakkanlı bir insan. Dolayısıyla, ben onun babası yaşındayım. Bir başkan olarak sevgiyi ve şefkati gösteriyordum devamlı ama en kötü zamanında da gösterdiğimi düşünüyorum. Çabuk dönmesini bekliyoruz sahalara."

"YAPI VARSA G.SARAY'A KARŞI VAR"

"Türk futbolundaki yapı tartışması hakkında ne düşünüyorsunuz?"

Dursun Özbek: "Yapı, yapı, yapı, yapı diye konuşanlara sorun. Türk futbolunda yapı varsa Galatasaray'a karşı var. Evirip çevirip başka formata sokmak istiyorlar, bu çok net."

YABANCI VAR

Dursun Özbek: "Geçmişte uygulandı. Dolayısıyla bu tamamen futbol federasyonunun inisiyatifi içinde bir husus. TFF'nin alacağı karara Galatasaray olarak karşı çıkmayız. Onların görevi zaten. TFF'den önümüze böyle mi diye bir soru, bir talep gelmedi. TFF'nin alacağı karar bizim için önemlidir. Saygı duyulması gerekir."

"BEN TEZCANLIYIM, ÇIKMAK İSTİYORUM"

Dursun Özbek: "Bankalar Birliği'nden çıkmak için Florya sürecinin tamamlanmasını bekliyoruz. Süreç biraz gecikti, doğrudur ama sonuna geldik. Florya projesinin ihalesinin yapılmasıyla beraber Bankalar Birliği'nden çıkmamız mümkün olacaktır. A-B-C planlarımızı da geliştirdik bu zaman zarfında. Herkesin müttefik olduğu konu sadece Galatasaray'ın değil diğer kulüplerin de yapılandırma anlaşmasından çıkma hedefi var. Herkes imkanları çerçevesinde en süratli nasıl çıkarız diye bu çalışmaları yapıyorlar. Biz çok evvelden bu çalışmalara başlamıştık, devam ediyoruz. Alternatif çalışmalarımız da var. İnşallah yılbaşından evvel çıkmak istiyoruz. Tabii nazar değiyor. Ben tezcanlıyım, tarih verip tutmadığı zaman hesap vermek durumunda kalıyoruz. Tarih vermeden, en kısa sürede bu yapılandırma anlaşmasından çıkmak istiyoruz."

ÇİN'DEN SPONSORLUK ANLAŞMASI

Dursun Özbek: "Sayın Doğu Perinçek iyi bir Galatasaraylı. Bizi ziyaret etmek istedi. Biz de kendisini davet ettik, görüştük. Özellikle Galatasaray'ın yapacağı Uzakdoğu'da, özellikle Çin ile yapacağı sponsorluk anlaşmasında büyük destek verebileceğini söyledi. Bu konuda da birçok öneri getirdi, şunları şunları yapalım diye. Bunların Galatasaray'a gelmesi son derece normal. Çünkü Galatasaray, Türk futbolunun önemli bir markası ve dünyada bilinirliği de en yüksek olan spor kulübü. Doğu Bey, bunu bize getirdiği zaman, Doğu Bey de görevi icabı gittiği yerlerde Galatasaray'a olan ilgiyi görüyor. İyi bir Galatasaraylı olması hasebiyle bunların mümkün olduğu için geldi. Çok önemli iki sponsorluk için görüştük. Görüşmelerimiz devam ediyor. Çok kısa sürede sonuçlandırmaya çalışıyorum. Belki bir ziyaretimiz Çin'e, olabilir. Doğu Bey'e çok büyük teşekkür gönderiyorum. Bu konuda gösterdiği ilgi, Galatasaraylı olduğu için verdiği destek önemliydi. İnşallah sonuçlarını da hep beraber görürüz."