İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen kararda, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek tarafından, basında ve sosyal medyada gündeme getirilerek Galatasaray maç biletlerinin karaborsada satıldığı iddialarının araştırılması için 29 Nisan'da savcılığa suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

Kararda, suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturma ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi ve emniyet güçlerine yapılan 46 ihbarın birleştirildiği ve 8 şüphelinin ifadesinin alındığı kaydedildi.

Kararda, sosyal medyada çok takipçisi olan tanık konumundaki kişilerin yazılı ve görsel medya ile sosyal medyada birbirlerinden öğrendikleri iddiaları gündeme getirdikleri, tanıkların beyanlarında genellikle bu iddiaları tanık Fatih Altaylı ve Ebru Gürsoy'dan öğrendiklerini ve başka bilgilerinin olmadığını söyledikleri aktarıldı.

Tanıkların bir çoğunun bilgi ve belge sunacaklarını beyan etmiş olmalarına rağmen, soruşturma aşamasında geçen sürede herhangi bir delilin dosyaya sunulmadığı belirtilen kararda, soyut nitelikteki tanık beyanları dışında suçun işlendiğini gösterir herhangi bir delilin bulunup bulunmadığının tespiti için savcılık tarafından gerekli kurum ve kuruluşlar aracılığıyla araştırma yapıldığı ancak Galatasaray Spor Kulübü yöneticisi ve çalışanlarının da içerisinde bulunduğu karaborsa üzerinden bilet satışı sonrası menfaat elde edildiğine ilişkin iddianın ispatını sağlayabilecek bir delile ulaşılamadığı ifade edildi.

Birçok taraftarın bilet bulamaması nedeniyle maçlara katılamadığı yönündeki iddialara da yer verilen kararda, kulübün müsabakalardan önce yaklaşık 5-6 bin kişinin bileti satışa sunduğu ancak bilet almak amacıyla sisteme giriş yapmaya çalışan 250 bin ile 500 bin arasında ziyaretçinin bulunduğu, hayatın olağan akışı itibarıyla bilet alım işleminde bu nedenle güçlük yaşanabileceği değerlendirmesi yapıldı.

Bu aşamada bilet bulmanın mümkün olmadığına ilişkin beyanların da soyut iddia kapsamında kaldığı vurgulanan kararda, bu hususun ispatının siteye erişmeye çalışan kişi sayısı doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çekildi.

Galatasaray Spor Kulübünün cevabi yazısında belirtildiği üzere bot hesaplar üzerinden sisteme erişim yapıldığına ilişkin incelemede ise bu sitelerin yurt dışı kaynaklı olması nedeniyle araştırma yapılamadığının altı çizildi.

56 MİLYON AVRO MENFAAT ELDE EDİLDİĞİNE DAİR DELİL YOK

Karaborsa bilet satışından 56 milyon avro civarında menfaat elde edildiğine ilişkin beyanların da soyut beyan aşamasında kaldığı kaydedilen kararda, bilet satışından veya kombine satışından menfaat elde edildiğine ilişkin soruşturma dosyasına herhangi bilgi ve belge sunulmadığı gibi savcılık tarafından resen yapılan araştırmada da bu konuya ilişkin herhangi bir delil bulunamadığı bildirildi.

Savcılığa sunulan banka listesindeki taraftar bilgileri ve sayıları ile siteye başvuran ziyaretçi sayılarının Galatasaray Spor Kulübünün savcılığa beyan ettiği verilerle uyumlu olduğuna işaret edilen kararda, elektronik şekilde üretilen bilet veya kombine haricinde fiziki olarak herhangi bir biletin veya kombinenin yetkisiz kişiler tarafından satıldığına dair delilin de bulunmadığı bilgisi verildi.

"İDDİALARIN KAYNAĞI BELLİ DEĞİL"

İddia kaynaklarının da belli olmadığı aktarılan kararda, şüphelilerin atılı suçu işlediklerine dair haklarında kamu davası açılmasını gerektirir nitelikte, her türlü şüpheden uzak somut ve yeterli delil elde edilemediği ifade edildi.

Kararda, tüm bu gerekçelerle, aralarında Bora İsmail Bahçetepe ve Eray Yazgan'ın da bulunduğu 23 şüpheli hakkında kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildiği kaydedildi.