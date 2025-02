Galatasaray'da Şubat ayı Olağan Divan Kurulu toplantısı düzenlendi. Başkan Dursun Özbek de toplantıda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Dursun Özbek'in konuşmasından öne çıkanlar:

"Başkanlık yaptığım sürece en ağır eleştirileri dahi saygıyla karşıladım. Bizim aldığımız terbiye bunu gösterir."

GALATASARAY ADASI

"Ada ile ilgili uzun zamandan beri çalışmaları yürütüyoruz. Tesisi kapattık. Şu anda çok detaylı bir çalışma içindeyiz. Adanın yapı şekli, ortada yaklaşık 6500 metre adanın yüz ölçümü, ortada 2500 metrekarelik bir kara parçası var, sağında solunda kazıklar üstünde oturtulmuş platformlar var. Yapımı üzerinden çok uzun süre geçmiş. Denizin ortasında kazıklar üstünde duran bir yapı... Dolayısıyla bazı endişelerim vardı, bunları gidermek için de bir su altı ekibiyle anlaştım. Biz burada zaman zaman 2000 - 3000 kişi ağırlıyoruz. Bu kazıklar ne durumda diye inceleme yaptırdım. 113 tane kazık saydık, 13 tanesi yerle temaslı, 100 tanesinin yerle teması kesilmiş."

"FLORYA PROJESİNDE SONA GELDİK"

"Florya projesi... Sona geldik. İhaleye çıktık. İhale şartnamesini baya miktarda müteahhit satın aldı. İlgi çok fazla. Bazı ricalar oldu. Dendi ki, süreyi uzatın, gelemedik alamadık dendi, süreyi 15 gün uzattık. İhale sürecimiz yayınladığımız gibi devam ediyor. İnşallah nisan ayı gibi ihaleyi tamamlamaya çalışıyoruz. Söz verdiğimiz seviyede bu çalışmalar devam ediyor."

"MODERN BİR TESİS KAZANDIRDIK"

"15 bin metrekareye modern, bugün imrendiğimiz Avrupa kulüplerine gittiğimiz zaman, hatta Türkiye'deki kulüplerle yarışacak, bir çoğunun üstünde olacak bir tesis kazandırdık. Okan Hoca ile konuştum, 'Biz artık yazın hazırlık dönemindeki kampa da gitmeyiz, burada kamp faaliyetlerimizi sürdürürüz. Futbolcularımız da cumartesi günü Rize'ye gitmeden evvel son idmanı orada yaptık, konakladık, yediler içtiler. Futbolcular artık Florya'ya gitmek istemiyor' dedi."

"Aslantepe'nin mimarı çalışması bitti. Bir maket yaptırdım. Orada, Aslantepe 60 dönüm, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nden Galatasaray'a tahsis edilmek üzere orada bir basketbol, voleybol salonu, yüzme havuzu, kamp tesisi ve ticari alanların bulunduğu bir proje. O kadar güzel bir proje ki bir maket yaptırdım. Maketi görünce hayalim daha farklılaştı. Hakikaten öyle bir iş yapıyoruz ki bir defa Galatasaray Spor Kulübü'nün branşlarının bir araya gelmesini sağlıyoruz. Hem salon sporlarımız hem yüzme gibi sporlarımızı bir araya getirmek bizim yönetim açısından kolaylaştıracak hem de bir araya olmanın enerjisini hissedeceğiz. Futbol stadyumumuz, tesisimiz, salon 5 dakika mesafede."

"Aynı anda altı tane projeyi yürütüyoruz, gayrimenkul projesi. Gerçekten her birisi paha biçilmez, her birisi Galatasaray'ın geleceğini hazırlayan projeler. Bu konuda bana ve yönetimdeki arkadaşlarıma verdiğimiz destekten ötürü teşekkür ederim. Sizin desteğiniz, cesaretlendirmeniz olmasa her birisi devasa olan altı projenin altından kalkamazdık. Onun için bu projeye desteğinizi, bu yönetime gösterdiğiniz desteği alkışlıyorum."

"Perşembe günü terlerinin son damlasına kadar savaşacaklar ve Avrupa'da devam etmemizi sağlayacaklar. Perşembe günü kar bekleniyor. O soğuk havada zafer ateşini yakmak için sonuna kadar destek gerekiyor. Tüm taraftarlarımızı çağrı yapıyorum. Her zaman büyük destekçilerimiz, perşembe böyle ihtiyaç duyulan bir gün."

"PROJENİN OYUNUNA GELMEYECEĞİM!"

"Önümüzdeki hafta oynanacak maça kadar sabretmenizi rica ediyorum. Bizi sürekli kışkırtarak, kardeşi kardeşe kırmak isteyen projenin oyununa gelmeyeceğim. Galatasaray Spor Kulübü başkanı olarak bu toplumun ayarlarıyla oynamaya çalışmalarına izin vermeyeceğim."

"Dün, TFF Başkanı imzalı bir yazı kulübümüze ulaştı. Yazı mealen şöyle; istişare toplantısı TFF başkanı tertip ediyor, Ali Koç'un ve benim de katılacağım bir toplantı olarak bahsediliyor yazıda. Mektup özetle, Türk futbolunun marka değerine atıfta bulunup bu derbinin ne kadar önemli olduğunu, ülkenin ve futbol ailesinin huzura ihtiyacından bahisle toplantıya katılmam isteniyor. Şunu sormak gerekir; şimdi mi yukarıda belirttiğiniz değerler akla geldi. 8 aydır görevdesiniz, neredeydiniz, hiç farkında değil misiniz Türk futbolunun geldiği noktadan."

"BU BİR PR ÇALIŞMASIYSA PARÇASI OLMAYACAĞIM"

"Arkadaşlarla mektubun içeriğini paylaştım. Mektuptaki iyi niyetli gözüken ifadelere rağmen endişelerimi arkadaşlarıma dile getirdim. Söylenen ifadelere şüpheyle yaklaştım. Nitekim dünkü maçın oynanmasına 1 saat kala, TFF bu toplantıyı duyurdu. Daha henüz bizden bir cevap almadan, katılıyor muyuz katılmıyor muyuz diye cevap vermeden duyurdu. Endişelerimde ne kadar haklı olduğumu anlamış oldum. Asıl amaçları başkaydı. Daha henüz cevap almadan, cevap vermemişken ve önemli maçımıza 1 saat kala kulübümüzün cevabı beklenmeden bu çağrının yapılma sebebini takdirlerinize bırakıyorum. Zerre samimi olduklarını düşünmüyorum. Amaçları PR çalışmasıysa bunun bir parçası olmayacağım."

"İKİMİZİN DE HAK MAHRUMİYETİ VAR"

"Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve ben, biz hak mahrumiyetindeyiz şu anda, 28 Şubat'ta bitiyor. TFF yönetmeliğine göre, eğer bir başkan veya yönetici hak mahrumiyeti aldıysa futbolla ilgili hiçbir konuda kulübü temsil edemez. Maçlara dahi gelemezsiniz."

"Göstermelik dostluklara ihtiyacımız yok. Samimiyetse her şeye varız. Biz ülkemizi, futbolu seviyoruz. Futbolda dünya markası bir kulübüz, bize yakışan bu olur. Davranış biçiminizin bunu sağlayacak biçimde olması lazım. 8 senede yapılan uygulamalar bunun böyle olmadığını göstermiştir. Bu işin esası. Şunun bile idrakinde olunamadı; yahu ben bu başkanları çağırıyorum da bunların kulüplerini temsil yetkileri var mı şu anda."

"Konuyu yorumlarınızı bırakıyorum. Maalesef Türk futbolu, bu anlattığım seviyede ve bugünkü durumlarda. Bir an önce adaletin sağlanması, tehlikeli bir gidişe giren, futbolu kutuplaştıran, camiaları kutuplaştıran, kardeşi kardeşe düşman eden, toplumsal olaylara yol açacak çalışmanın içine girmemek lazım. Ülkemizin buna ihtiyacı var. Göstermelik toplantılara ihtiyacımız yok."

"Yüksek sesle tekrarlıyorum; Galatasaray tüm bu olanlara rağmen sahada kazanacak ve şampiyon olacaktır. Kimsenin engel olmasına izin vermeyeceğiz."