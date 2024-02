Dursun Özbek düzenlenen sponsorluk anlaşmasında gündemdeki konulara değiniyor.

Özbek'in açıklamaları şöyle:

"GALATASARAY TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK SEVİYEYE ULAŞTIK"

"Bizden önce ligde istenen başarı gelmemişti. Biz böyle bir takımı devraldık, ilk senemizde şampiyon olduk. Sponsorluklar da başarılarla birlikte paralel gidiyor. Geçtiğimiz sezon elde ettiğimiz sponsorluk geliriyle bu sezonki çok farklı. Sponsorluk gelirimizde Galatasaray tarihindeki en büyük seviyeye ulaştık. 50 milyon euroluk hedefimizi de geçmiş bulunuyoruz."

"GELİRİMİZİN YÜZDE 50'Sİ KESİLİYOR"

"Bankalar Birliği anlaşmasında faiz ve anapara ödemeleri başlandı. Bununla birlikte gelirlerimizin yüzde 50'si kesiliyor. Bunun için gelir hedefinin 2 katını elde etmek zorundasınız çünkü gelirinizin yarısı borca gidiyor."

YAYIN İHALESİ

"Naklen yayın gelirleri maalesef çok alt seviyede kaldı. 500 milyon dolarla yapılan anlaşma bugün 80 milyon dolar seviyesine kadar inmişti. Yeni yayın ihalesinde de rakamlar çok yüksek değil. Dolayısıyla sizin faaliyet dışında da bazı gelirlere ihtiyacınız var. Galatasaray bu konuda büyük başarı elde etmiştir."

TFF İÇİN İSTİFA TALEBİNE DAİR

"Biz yeni seçilmiş federasyonun desteklenmesi gerektiğini ifade etmiştik. Öyle bir dönemde bu ifadeyi kullandım ki zaten Kulüpler Birliği üyelerinin büyük çoğunluğu devam edilmesini istemiyordu. Son zamanda olaylar öyle bir seviyeye geldi ki bize göre bu federasyonun bundan sonraki dönemde Türk sporuna fayda getiremeyeceği kanaatine vardık. Türk sporuna daha kıymetli hizmetler verecek isimlerin gelmesini talep ettik. Bunun da arkasındayız."

"DİĞER MAÇLARDA DA BÜYÜK HATALAR VAR"



"VAR sisteminin Türk futboluna gelmesiyle beraber bazı tartışmaları bitirmesi hedefleniyordu. Bunda büyük ölçüde başarılı oldu ama hala VAR'ı yöneten kişilerde tereddütler var. Sadece büyük takımların maçlarını kastetmiyorum. Diğer maçlarda da büyük hatalar olduğu kanaatindeyim."



"YENİLENMEYE İHTİYAÇ VAR"

"Daha önceki bildirimizde de biz artık bir yenilenmeyi düşünmemiz lazım. Çünkü bu spekülasyonlar artık öyle seviyeye geldi ki hiçbir kulüp memnun değil. Onun için bu tartışmaların daha da büyümesini engellemek lazım. Bunun için de yenilenmeye ihtiyaç var."

SÜPER KUPA'NIN ŞANLIURFA'DA OYNATILMASI

"Urfa'daki stadın yarı otomatik ofsayt sistemine uygun olmadığı gündemde. Federasyonun seçimidir, federasyon bunu görmedi mi bilmiyorum. Bu soruyu onlar cevaplandırmalı. Bize nerede oynanacak derlerse orada gidip oynayacağız."

SEÇİM VE 5. YILDIZ...

"Ben anadan doğma bir Galatasaraylı ailenin ferdiyim. Sadece spor kulübünün yönetiminde değil, Galatasaray'ın her konumunda talep edildiği zaman, ihtiyaç olduğu zaman görev aldım. Onun için Galatasaray Spor Kulübü'nde de bize ihtiyaç görülürse bu görevden hiçbir zaman kaçmam. Seçime giderken çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Şampiyonluk yarışı kafa kafaya gidiyor. 5. yıldızı bir an evvel takmak istiyoruz. Bu çerçevede önümüzdeki 2-3 aylık dönemde seçim polemikleriyle bu yarışın etkilenmemesini istiyorum. Biz mermer kadar bir arada, sağlam, kenetlenmiş olarak bu sezonu götürmek zorundayız. Seçimin elbet konuşulacak zamanı vardır. O zaman gelince konuşuruz. Biz şu an önemli bir yarışın içindeyiz ve bu yarışın etkilenmemesi lazım. Kenetlenmenin sadece yönetim kurulu çerçevesinde değil bütün camiayla olması lazım."

"GALATASARAY BİR KOALİSYONA KARŞI SAVAŞIYOR"

"Galatasaray, birçok cephede savaşıyor. Bir koalisyona karşı savaşıyoruz, yarışmayı sürdürüyoruz. Bunun mevcudiyetini herkes biliyor, isim açıklamaya gerek yok. Camiamın bunu görmesini istiyorum. Aynı abilerimizin Çanakkale'de, Kafkaslar'da şehit düştükleri dönem gibi. Bir koalisyona karşı mücadele veriyoruz."

ICARDI KONUSU

"Icardi olayında tartışılması gereken husus şu; düşünün ki biz akşam saatlerinde bir maça çıkacağız. Taktik çalışmalar Icardi tedbirsiz sevk edildiği için onunla yapılıyor ve otobüse biniliyor. Otobüste Icardi'nin 1 maç ceza aldığını öğreniyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? Elbette ki cezayı haksız buluyoruz. Geçmişte sadece para cezası verilirken Icardi'ye men cezası verdiler."

MEHMET BÜYÜKEKŞİ'NİN İHRACI

"Tüzüğümüz gereği yönetim kurulu bu tip talepleri disiplin kuruluna iletmek zorundadır. Kararı disiplin kurulu verecektir."