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  • Dursun Özbek TFF'yi Süper Kupa için uyardı! ''Bize erteleme talebiyle gelmeyin''
Spor

Dursun Özbek TFF'yi Süper Kupa için uyardı! ''Bize erteleme talebiyle gelmeyin''

Fenerbahçe'nin Avrupa maçlarını düşünerek Süper Kupa mücadelesinin tarihini değiştirmek için TFF'ye talepte bulunduğu iddia edildi. Bunun üzerine harekete geçen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF'yi arayarak 'Süper Kupa ile ilgili bize erteleme talebiyle gelmeyin' dediği öğrenildi. İşte haberin detayları...

Türkiye22 Mart 2024 Cuma 12:15 - Güncelleme:
Dursun Özbek TFF'yi Süper Kupa için uyardı! ''Bize erteleme talebiyle gelmeyin''
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Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki olaylı maçın ardından futbol gündemi tamamen değişti. Şampiyonluk yarışından ziyade, Fenerbahçe'nin çekilme resti konuşulmaya başlandı.

Olaylı maçın ardından Fenerbahçe'nin hocası İsmail Kartal, Süper Kupa'nın Avrupa maçını düşünerek ileri bir tarihe ertelenmesi gerektiğini dile getirmiş, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de "Süper Kupa ile ilgili karar TFF'nindir. Türk futboluna faydası olacak her türlü kararın Galatasaray arkasında durur" diyerek buna ılımlı cevap vermişti.

"BİZE ERTELEME İLE GELMEYİN"

Ancak sarı kırmızılı camianın önemli isimleri Özbek'i uyardı. Fenerbahçe'nin çekilme restiyle birlikte hem bütün kulüpleri hem de TFF'yi tehdit ettiğini belirten söylemler Özbek'i çark ettirdi. Galatasaray Başkanı, camiadan gelen sese kulak verip önceki gün yapılan Divan Kurulu toplantısında "7 Nisan'da Şanlıurfa'da Süper Kupa maçı var" vurgusunda bulundu. Özbek'in ayrıca TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi de arayarak "Süper Kupa ile ilgili bize erteleme talebiyle gelmeyin" dediği öğrenildi.

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