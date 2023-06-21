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Spor

Dursun Özbek: Transfer için uğraşıyoruz

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Topkapı Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde açıklamalarda bulundu.

21 Haziran 2023 Çarşamba 16:20 - Güncelleme:
Dursun Özbek: Transfer için uğraşıyoruz
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Tören öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dursun Özbek, öğrencilere gelecek yıllarında başarı dileklerinde bulunarak şunları söyledi:

"Sevgili Nihat daha önceden bildirmişti. Bugün de Topkapı Üniversitesi'nin mezuniyet töreni var. Değerli gençlerle burada sohbet etme fırsatını verdiği için sevgili Nihat'a çok teşekkür ediyorum. Biz bu gençlere deneyimlerimizi, hayat tarzımızı, özellikle Türkiye'nin Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılını kutlayacağımız bu dönemde birikimlerimizi anlatmak için buradayız. Hepsine önümüzdeki dönemde hayatlarında başarılar diliyorum. İnşallah da Türkiye Cumhuriyeti'ne büyük hizmetlerde bulunacaklar. Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi 'Bizim umudumuz gençlerde' onlara da bundan sonraki yollarında başarılar diliyorum.

"GALATASARAY BAŞARIYA ODAKLI BİR TAKIM"

Galatasaray'ın gücünü Avrupa'da göstereceğini dile getiren Dursun Özbek, "İnşallah, taraftarlarımızın ve Türkiye'nin yüzünü kara çıkarmamak için Şampiyonlar Ligi'nde en iyi şekilde mücadele etmeye çalışacağız. Galatasaray başarıya odaklı bir takım. Dolayısıyla bu yüzümüzü de turnuvada göstermek istiyoruz" diye konuştu.

"TRANSFER PİYASASI GEÇMİŞ YILLAR GİBİ DEĞİL"

Transferler için yoğun bir çalışma yaptıklarını ifade eden Başkan Dursun Özbek, "Transfer için son derece ciddi ve yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Transfer piyasası geçmiş yıllar gibi değil. Gayet yüksek. Dolayısıyla taraftarlarımız hiç merak etmesinler. Galatasaray için en iyisi neyse onu yapacağız. Herkes buna dahil" şeklinde konuştu.

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