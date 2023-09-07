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Spor

Dursun Özbek: Türk futbol tarihinin en pahalı kadrosunu kurduk

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Futbol AŞ yöneticisi Erden Timur, sponsorluk imza töreninde açıklama yaptı.

7 Eylül 2023 Perşembe 14:36 - Güncelleme:
Dursun Özbek: Türk futbol tarihinin en pahalı kadrosunu kurduk
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Dursun Özbek ve Erden Timur, 2023-2024 sezonundaki kulüp hedeflerini anlattı.

İşte öne çıkan sözler:

ERDEN TİMUR: "AVRUPA İLE REKABETİN YOLU PARA"

"Başkanımız, Galatasaray'ın bu noktalara gelmesi için çok çaba sarf etti. Bu konuşmaları önümüzdeki sezon için de yaparız. İnşallah sadece futbolda değil diğer branşlarda da başarılı bir sezon olacak. Hem futbolda hem diğer branşlarda işin finansal boyutu önemli oluyor. Sponsorluk desteği çok önemli.

Yeni dönemde Avrupa ile rekabet etmenin en önemli yolu finansal olarak rekabet etmek. Gelirler konusunda Avrupa'dan uzağız. Çok çaba sarf etmek gerekiyor."

DURSUN ÖZBEK: "SOSYAL MEDYAYA DİKKAT!"

"Galatasaray'ın özünde, DNA'sında hiçbir bahane arkasına sığınmadan başarıya ulaşmak, bunun için çalışmak vardır. Bugün de aynı şeyi yapıyoruz. Koyduğumuz hedefler için durmadan çalışıyoruz. Türk futbol tarihinin piyasa değeri en yüksek kadrosunu kurduk."

"Bu kadro sadece piyasa değeriyle, sahaya koyduğu kaliteyle Avrupa'da bizi başarılara taşıyacak. Buna yürekten inanıyorum. Bunun ilk adımı olarak Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldık."

"Kalbi her an Galatasaray için taraftarlara sesleniyorum; daha büyük hedefler için ilerliyoruz. Onların verdiği destek bu zorlu yolda yürüyebilmemiz için çok değerli."

"Sosyal medyada yazılanların, yapılan kirli hesapların kafalarını karıştırmasına izin vermesinler. Bize inanmaya devam etsinler. Önümüze hangi engel çıkarsa çıksın aşacağız. Birlik içinde başarıya ulaşacağız ve hep birlikte kutlayacağız."

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