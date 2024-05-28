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Spor

Dursun Özbek ve Erden Timur'dan kupa sözleri! ''Anamızın ak sütü kadar helal''

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Galatasaray Derneği'nde düzenlenen şampiyonluk kutlamasında açıklamalarda bulundu. Timur, kazanılan kupa için, 'Anamızın ak sütü kadar helal' sözlerini sarf etti.

28 Mayıs 2024 Salı 00:36 - Güncelleme:
Dursun Özbek ve Erden Timur'dan kupa sözleri! ''Anamızın ak sütü kadar helal''
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Galatasaray Derneği'nde yapılan şampiyonluk kutlamasında konuştu.

"SADECE ALIN TERİ VAR"

Dursun Özbek: "Sizlere 2 yıldır hizmet ediyoruz. Bu hizmetin karşılığını, güzelliğini sizlerin takdirine bıraktık. Geçen gün seçimde büyük bir teveccüh gösteren genel kuruluma ve sizlere teşekkür ediyorum. Önümüzde 2 sene ve alınacak çok kupa var. Çünkü meydan artık boş değil. Süper Kupa'yı ve lig şampiyonluğunu bu sene kazandık. Erden kardeşim çok net ifade etti. İçinde zerrece leke olmayan, sadece alın teri olan bir kupa kazandık. Galatasaray öyle büyük ki, öyle güzel bir camia ki.. yeter ki birbirimizi sevelim. Bizim bileğimizi kimse bükemez."

"HELAL KUPALAR ARMAĞAN OLSUN"

Dursun Özbek: "Statta muazzam bir kutlama yaptık. Şimdi de kazandığımız kupaları derneğimize getirdik. Çünkü burası bizim doğduğumuz yer. Helal kupalar Galatasarayımıza armağan olsun."

"ANAMIZIN AK SÜTÜ GİBİ GİBİ HELAL"

Erden Timur: "Başkanımız benim bir şeyler söylememi istedi. Şunu tüm yüreğimle söylüyorum. Anamızın ak sütü kadar helal, en ufak içinde bir leke olmayan, bunu tüm kalbimle söylüyorum. Bir gün bu anlaşılacak. Tüm emeği geçenlerin eline emeğine sağlık. Biz leke bulaştıracak bir şey yapmadan tertemiz bir şekilde aldık kupalarımızı."

"ERDEMLİ DAVRANIŞ"

Erden Timur: "Bu şampiyonluk ne olursa olsun her şeyde şükredenlere ve erdemli davranışı önceleyenlere gelsin."

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