Dursun Özbek: Veliahtım Erden Timur

Spor Toto Süper Lig'de 23.şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, 343 Digital YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

Başkan Özbek, "Bir sonraki seçimde aday olmayı düşünüyor musunuz, aday olmayacaksanız veliaht belirlediniz mi?" sorusunu "Benim hizmet sürem 2024 Mayıs'ta doluyor. Galatasaray'da öyle işaret ederek başkanlık olmaz. Herkes çalışmalarını yapıyor, bu tamamen genel kurulun takdiridir. Galatasaray'da "Ben başkan olayım" diye bir şey yok. Galatasaray'ın sizi çağırması lazım. Sizin yaptığınız faaliyetler çerçevesinde, ne yapabileceğini görüp anlayıp Galatasaray sizi çağırır. Başkan adaylığı öyle olur. Evet, gönlümüzden geçen isimler olabilir ama Galatasaray'da esas olan genel kurulun sizi istemesi lazım. Galatasaray'a kim başkan olmak istemez? Oradan bakmak lazım. Herkes başkan olmak ister. Ama başkan olmanın esası genel kurulun sizi arzu etmesinden geçer.

Arkadaşlarımın hepsi son derece başarılı. Galatasaray'ın önündeki en önemli projeler, gayrimenkul projeleri. Orada da Erden Timur son derece başarılı. Sportif anlamda da basketbolda, futbolda son derece başarılı. Bu işi emanet edebileceğim arkadaşlardan bir tanesi Erden Timur. Ama benim bu konuda yorum yapmam biraz da sakıncalı. Neden? Çünkü herkes Galatasaray'a başkan olmak ister. Metin kardeşim de istiyor, diğer arkadaşlar da istiyorlar. Ben seçici olmak istemiyorum, bunun seçimini genel kurul yapacak. Arkadaşlarımın hepsi kıymetli" sözleri ile cevapladı.

Dursun Özbek, "Türkiye'de birinci adamlar, ikinci adamların güçlü olmasını istemezler. Erden Timur çok popüler hale geldi. Zaman zaman Erden Timur'u kıskanma duygusuna kapıldınız mı?" sorusunu da içtenlikle cevaplayarak şunları söyledi: "Erden kardeşimi Sportif A.Ş'de başkan vekilliğine ben atadım. İnsanların aklına 'Kıskanıyor mu?' şeklinde düşünceler gelmesi bana garip geliyor. Hepimiz Galatasaray'ın başarısı için çalışıyoruz.

Galatasaray'ın başarısına bir nokta kadar hizmet eden herkes başımızın tacı. Erden benim oğlum yaşında. Galatasaray'a hizmet ettiği için onun açısından da gururlanıyorum. Kıskanmak zerre kadar aklımdan geçmiyor. Ben istiyorum ki, bu yönetimin içinden başkanlar çıksın. Geçmişte hep öyle olmuştur. Galatasaray'a başarıların gelmesi, yönetim içindeki insanların bu seviyede yetişmesi ve Galatasaray'a başkan olarak hizmet etmesinden geliyor, Erden Timur öyle birisi. Ben belli bir yaştayım, böyle bir şey hiç düşünmedim. Yeter ki Erden Timur başarılı olsun, Galatasaray'a uzun yıllar hizmet etsin."

BAŞARININ SIRRI SEVGİ İKLİMİ

Başkan Dursun Özbek, Galatasaray'daki iç barışı nasıl sağladığını, küskünleri nasıl barıştırdığını şu sözlerle ifade etti: "Galatasaray'ın bu seneki başarısının sırrı camianın içine getirdiğimiz sevgi iklimi. Hepimizin amacı aynı. Galatasaray şampiyon olsun, Galatasaray finansal zorluklardan çıksın... Evde huzursuzluk varsa, tat tuz kalır mı? Biz camiadaki bütün küslükleri ortadan kaldırmak istiyoruz.

İlk günden itibaren hep bunu söyledik. Adnan Polat, 11 senedir kulübe gelmiyordu. Dedim ki, "Hayır, geleceksin kardeşim..." İçeride oynadığımız her maça geldi. Bu sene 15 maça geldi, geldiği tüm maçları kazandık. Sevgi iklimini getirdiğimize inanıyorum. Eğer böyle bir barış ortamı sağlamasaydık başarının gelmesi zor."

BAŞKANLARIN EN ZOR DÖNEMİ !..

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, başkanların en zor döneminin transfer dönemi olduğunu ifade ederken, takımdaki eksiklerin tespit edildiğini ve giderilmesi için çalıştıklarını açıkladı. Dursun Özbek bu konuda; "Başkanların en zor dönemi transfer dönemi. Galatasaray'ın geldiği seviyede çıta yüksek. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyoruz. Taraftarın beklediği başarıyı sağlamak için önemli transferler yapmak zorundayız. Eksiklerimizi biliyoruz, onun için de çalışmalarımız devam ediyor. Sezon ortasından itibaren eksiklerimi tespit ettik ve o yönde çalışıyoruz. Sevgili Erden de gece gündüz demeden, takımın eksiklerini gidermek için mesai harcıyor. Taraftarlarımıza mahcup olmayacağız" şeklinde konuştu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN KADROMUZU KORUYACAĞIZ

Sacha Boey, Victor Nelsson ve Nicolo Zaniolo gibi oyuncuların geleceğiyle ilgili soruları yanıtlayan Dursun Özbek, "Teklif alan oyuncularımız var ama satmayı düşündüğümüz oyuncu şu an yok. Biz takımı muhafaza etmeyi düşünüyoruz ancak düşüncemizin çok üstünde bir teklif gelirse satış yapabiliriz. Biz Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız, oturmuş bir takımımız var. Enteresan teklifler olursa satabiliriz. Bu tip A, B, C planlarını dikkate alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

GALATASARAY YİNE ŞAMPİYON OLUR!

"Son yıllarda Süper Lig'de şampiyon olan takımların, ertesi sezon yaşadığı sorunları Galatasaray'da yaşar mı? sürdürülebilirliği sağlamak için nasıl önlem aldınız, transfer politikanız nasıl şekillenecek?" sorusunu cevaplayan Dursun Özbek;

"Galatasaray her zaman başarıya odaklıdır.Dolayısıyla önümüzdeki sene de şampiyonluğun en büyük adayı Galatasaray. Çünkü oturmuş bir takımımız var. Eksiklerimiz de var ama eksiklerimizin giderilmesiyle taraftara keyif veren bir takım yaratmak için elimizden geleni yapıyoruz. Taraftarlarımız önümüzdeki sezon da çok keyifli bir Galatasaray izleyecek. Önümüzdeki sene de Galatasaray şampiyon olur" ifadelerini kullandı.

KULÜPLER BİRLİĞİ'NDE HAVA FARKLI, MENFAAT BİRLİĞİ VAR

"5 yıldır şampiyonluğu bulunmayan Ali Koç'a hangi tavsiyelerde bulunursunuz?" sorusuna "Ben, Sn. Ali Koç'a tavsiyede bulunma durumunda değilim. Ben Galatasaray'ın başkanıyım. Tavsiyede bulunacaksam kendi çalışma arkadaşlarıma tavsiyede bulunurum. Ali Koç'a tavsiyede bulunmak benim işim değil" yanıtını veren Dursun Özbek, dışarıdaki gergin görüntünün Kulüpler Birliği toplantılarında olmadığını, Kulüpler Birliği'nde menfaat birliği olduğunu şu sözlerle ifade etti:

"Ali Koç ile en son bundan önceki Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında bir araya geldik. Kulüpler Birliği'ndeki atmosfer fena değil. Orada tartışma olmuyor, menfaatler aynı olduğu için... Dışarıdaki görüntü, Kulüpler Birliği'nde yok. Oradaki hava farklı, menfaat birliği var."

"ZAMAN ZAMAN TARAFTAR KİMLİĞİMİZ ORTAYA ÇIKIYOR" İTİRAFI...

Konuşmasına devam eden Dursun Özbek, Galatasaraylılar Cemiyeti'ndeki şampiyonluk kutlamalarında ezeli rakipleri Fenerbahçe için ortaya çıkan görüntüleriyle ilgili "Cemiyette yaptığımız konuşmada taraftar kimliğimiz ortaya çıkmıştır. Heyecanla söylediğim sözler var. Zaman zaman bu taraftar kimliği ortaya çıkıyor" açıklamasını yaptı.