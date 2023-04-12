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Spor

Dursun Özbek: Yabancı sınırının kalkmasını istiyoruz

Galatasaray'ın başkanı Dursun Özbek yabancı kuralı ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

12 Nisan 2023 Çarşamba 22:29 - Güncelleme:
Dursun Özbek: Yabancı sınırının kalkmasını istiyoruz
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Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği bugün kritik toplantıda bir araya geldi.

Teknik direktörlerin de çağrıldığı ve B Takım projesinin de masaya yatırıldığı toplantıda kritik konulardan biri de yeni yabancı kuralı oldu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yabancı kuralı ile ilgili toplantının ardından açıklama yaptı. A Spor'a konuşan Özbek, "Bir kulüp hariç tüm kulüpler yabancı sınırının kalkmasını istiyor" sözlerini kullandı.

AY SONUNA KADAR KARAR VERİLECEK

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yeni yabancı kuralına bu ay sonuna kadar karar vereceklerini söylemişti.

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