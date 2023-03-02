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Spor

Dursun Özbek: Yaraları sarmak için buradayız

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek deprem bölgesine yapacakları yardımlar hakkında, Omuz Omuza yayınında konuştu.

2 Mart 2023 Perşembe 00:16 - Güncelleme:
Dursun Özbek: Yaraları sarmak için buradayız
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamasında; "Memleketimiz çok büyük bir felaketi yaşadı. Bunun yaralarını sarmak içinde buradayız. Özellikle Maraş, Antep ve Hatay'ı ziyaret ettim. Bütününü gördüğünüz zaman durum çok başka. Biz bütün Türkiye'yi temsil ediyoruz. Bizim üstümüze bir görev düşüyor. Bu yaraların sarılmasında emek veren kim varsa herkese şahsım ve Galatasaray adına teşekkür ediyorum. Galatasaray olarak buradan bir çağrı yapıyorum. Orada yaşananları gördükten sonra biz ne katkı verebileceğimizi konuştuk. Çarptık, böldük ve büyük bir rakam çıktı. Biz Galatasaray olarak hep diyoruz ki 'Bizim 30 milyon taraftarımız var.' her taraftardan 10 lira alsak tamamlayabiliriz. Buradan Galatasaraylılara sesleniyorum. Biz eğer 30 milyonsak taraftar başına 10 lira bağışlarsak 300 milyon TL yapar." dedi.

250 KONUT PROJESİ

Özbek; deprem bölgesi için konut projelerini de açıkladı.

Galatasaray Başkanı açıklamasında; "Galatasaray olarak, bakanla konuştuk ve bölgeye 250 tane kalıcı konut yapacağız. Proje çalışmaları yapılıyor. 250 konut dediğiniz zaman 500 milyon TL ediyor." sözlerini sarf etti.

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