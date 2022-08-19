İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ağustos 2022 Cuma / 22 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,1085
  • EURO
    18,1957
  • ALTIN
    1018.02
  • BIST100
    3020.2
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dursun Özbek'in annesi Kezban Özbek, son yolculuğuna uğurlandı
Spor

Dursun Özbek'in annesi Kezban Özbek, son yolculuğuna uğurlandı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in annesi Kezban Özbek, Levent Afet Yolal Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

DHA19 Ağustos 2022 Cuma 18:52 - Güncelleme:
ABONE OL

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in annesi Kezban Özbek, son yolculuğuna uğurlandı.

Dün hayatını kaybeden Kezban Özbek için Levent Afet Yolal Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray eski başkanları Faruk Süren ve Burak Elmas, Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, İstanbul Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yusuf Günay, Galatasaray eski teknik direktörleri Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Hamza Hamzaoğlu, sarı-kırmızılı yöneticiler ile merhumenin ailesi, sevenleri ve aile dostları katıldı.

İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kezban Özbek, Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.