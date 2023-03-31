İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mart 2023 Cuma / 8 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,1914
  • EURO
    20,8869
  • ALTIN
    1220.46
  • BIST100
    4812.93
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Dursun Özbek'in cezası kaldırıldı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e verilen 21 günlük hak mahrumiyeti cezasının kaldırıldığı Tahkim Kurulu tarafından açıklandı.

31 Mart 2023 Cuma 18:04 - Güncelleme:
Dursun Özbek'in cezası kaldırıldı
ABONE OL

Tahkim Kurulu, Özbek'e verilen 21 günlük hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı.

İŞTE AÇIKLAMA:

Galatasaray A.Ş.'nin ve başkanı Dursun Aydın Özbek'in PFDK'nın 23.03.2023 tarih ve E.2022-2023/744 - K.2022-2023/946 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 31.03.2023 Cuma günü saat 14:30'da icra edilen duruşmada Galatasaray A.Ş., kulüp başkanı Dursun Aydın Özbek'in vekilleri Av. Selçuk Uysal, Av. Can Natan, Av. Süleyman Anıl Özgüç'ün hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

Galatasaray A.Ş.'nin, kulüp sosyal medya hesabından 18.03.2023 ile 19.03.2023 tarihlerinde yapılan paylaşımlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT'nin 36/1-d. maddesi uyarınca verilen 200.000,00 TL para cezasının itirazın kabulü ile kaldırılmasına, oybirliği ile,

Galatasaray A.Ş.'nin başkanı Dursun Aydın Özbek'in, kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT'nin 36/1-d ve 36/1-b maddeleri uyarınca verilen 21 gün hak mahrumiyeti ve 50.000,00 TL para cezasının kaldırılmasına, oybirliği ile, karar verilmiştir.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.