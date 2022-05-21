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Spor

Dursun Özbek'in iki hoca adayı var

Galatasaray'da başkanlığa adaylığını koyan Dursun Özbek'in, seçilmesi halinde sarı kırmızılı takımın başına getirmeyi düşündüğü teknik direktör adayları belli oldu. Dursun Özbek'in Okan Buruk ya da Nuri Şahin'den birisiyle anlaşacak.

Fanatik21 Mayıs 2022 Cumartesi 09:38 - Güncelleme:
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Galatasaray'ın başkan adaylarından Dursun Özbek, göreve gelmesi durumunda gelecek sezonki teknik direktör adaylarını belirledi. Dursun Özbek'in, kesin olarak Fatih Terim'in ardından gelen Domenec Torrent'le yola devam etmeyeceği biliniyor.

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OKAN BURUK YA DA NURİ ŞAHİN

Fanatik'in haberine göre; Aslan'ın başkan adayı, son olarak Başakşehir'de görev yapan ve takımı Süper Lig 'de şampiyon yapan Okan Buruk ile birlikte, Antalyaspor'da sezon ortasında oyunculuktan hocalığa geçiş yapan Nuri Şahin'i düşünüyor.

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CENK ERGÜN GÖRÜŞECEK

Seçilmesi durumunda Özbek, iki isimle de hemen temasa geçecek. Görüşmelerde, sportif direktör koltuğuna oturması beklenen Cenk Ergün'ün de aktif rol alması bekleniyor.

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EŞREF HAMAMCIOĞLU'NUN TERCİHİ YABANCI

Diğer aday Eşref Hamamcıoğlu ise yabancı bir teknik adamla yola devam etmeyi planlıyor.

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