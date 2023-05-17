Dursun Özbek'ten açıklamalar: Galatasaray, şampiyon olmayı hak etti

Göreve geldiğimiz günden bugüne yaklaşık 11 ay geçti. Mutlulukla ifade ediyorum ki, verdiğimiz sözlerin hepsini teker tekere tutuyoruz. Bu süre içerisinde yaptığımız çalışmalardan bahsetmek istiyorum.

Futbol takımımız, geçen sezonu 13. sırada bitirmişti. Bu takımı yakışır şekilde şampiyon adayı haline getirmek öncelikli hedefimizdi. Bunun için sporcu maaşlarını euro bazında geçen seneye hemen hemen yakın tutarak takımımızı çok daha değerli ve rekabetçi hale getirdik. Sporcularımıza, Avrupa kulüplerinden gösterilen ilgi takımımızın kıymetinin ne kadar arttığının göstergesidir.

"ŞAMPİYONLUĞU HAK ETTİK"

Sezonun bitmesine az kaldı. Dün akşam maçı kazandık ve lideriz. Cumhuriyetimizin 100. yılında şampiyon olmak, en çok cumhuriyetin yüzü Galatasaray'a yakışacaktır. Takımımız şampiyon olmayı hak etti ve olacaktır.

"KURTARICI PROJELERİMİZ VAR"

Başta futbol takımımız olmak üzere tüm branşlarda rekabetçi olmak adına ciddi yatırımlar yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Finansal açıdan zor olan bir dönemde bu yatırımlar kolay değil. Finansal tablolar açısından çok uzun yıllardır devam eden olumsuz bir görüntüyle karşı karşıyayız. İlk gün dediğimiz gibi bizi bu zor günlerden kurtaracak projelerimiz var.

"1.5 MİLYAR LİRA FON"

Mecidiyeköy'den 1.5 milyar TL'lik bir fon geliyor. Bu fonun bir kısmını, 1 milyar 85 milyon olan kısmını Florya'da bize ait olmayan 40 dönümlük arsayı almak için kullanıyoruz. Aynen söz verdiğimiz gibi, Mecidiyeköy'den gelen paranın zerresine dokunmuyoruz. Bizi kredite eden bankanın kontrolünde, bir hesapta duruyor. 1 milyar 85 milyon TL'nin arda kalan kısmı Galatasaray'a verilecektir ama önceliğimiz borcu ödemektir.

FLORYA'NIN TAŞINMASI

6-7 sene oldu. Gayrımenkul projelerini geliştirmek adına Florya'yı yeni bir yere taşınması için hareket etmiştik. Bunun için stadyuma arabayla 6-7 dakika uzaklıktaki bir arsanın üst kullanım hakkı alınmıştı Milli Emlak'tan. Florya'nın tesislerini daha modern, daha günümüze uygun şekle getirmek için Kemerburgaz'da inşaata başladık. Ruhsatı aldık, inşaat devam ediyor.

FENERBAHÇE GÖNDERMESİ

Kemerburgaz niye önemli? Bazen hayrete düşmemek de mümkün değil. Florya'daki futbol takımının ve altyapı tesisleri için herkese çağrı yaptım. Gidin, görün. 40 sene önce yapılmış. Dünyadaki futbolun gelişimine uygun bir tesis değil. Galatasaray'a yakışmıyor. İvedilikle, el birliğiyle Kemerburgaz'ı açmak zorundayız. Birçok sebebi var. Bunları sıralamaya gerek yok. İlgilenirseniz gelin Florya'yı gezelim, görelim. Bize daha çok hak vereceksiniz. Florya'daki arazinin 20 dönümü kulübün tapulu malı, 40 dönümü de satın aldık. O da kulübün tapulu malı. Ruhsat müracaatı için üzerinde binalar var. Bu binaların yıkılması ve arsa haline dönüştürülmesi lazım. Bunun için de Kemerburgaz'ın bir an evvel bitmesi lazım. Yerleşkeye taşınacağız. Ruhsat hazırlıklarını yaptık. Arsaya döner dönmez ruhsat tanzim ediliyor. Ekonomik değerini defalarca ifade ettim. Konuyla ilgili çok detaya girmeye gerek yok. Bildiğiniz gibi bazı kesimler konuyla kıskançlık seviyesinde ilgili.

"BİZİM BİR MİSYONUMUZ VAR"

Stadyumdan Göktürk arterinde Galatasaray Spor Kulübü'nü, hayalimdeki proje, bir yerleşke haline getirmek. Başlangıç noktası Kemerburgaz'daki tesisler. İkinci etapta da stadımızdan cendereye inen bir bayır var, Skyland'ın yanından başlayıp ta uca kadar 60 dönümlük bir arsa var. Bu arsa, 49 yıllığına Galatasaray'ın kullanımına verildi. Amacımız neydi? Galatasaray'ın önümüzdeki yıllara, çocuklara, torunlarımıza hizmet edebilmesi için bugün elimizden geliyorsa tüm yerleşkeleri bir araya toplayalım. Burhan Felek'te değil, burada yüzelim. Taç Spor'da değil, burada antrenman yapalım voleybolda. Basketbolda o salon, bu salon... Bizim eğer Türk sporuna hizmet gibi bir misyonumuz varsa bunlar olmazsa olmazımızdır.

"BİZE VERİLEN DESTEK SÜRMELİ"

Stadyumun yanındaki tesisler çok önemli. Kamp tesisleri, basketbol voleybol salonları, yüzme havuzları, otistik kişiler için ayrı yüzme havuzları... Bunun meşalesini yaktık. Prosedür olarak her şey hazır. Bundan sonrası için talebim, bize verilen desteğin devam etmesi.

"130 VİLLAMIZ KALDI"

Riva'da daha önce başlattığımız proje son derece süratli şekilde devam ediyor. Orada yaklaşık 130 tane villamız kaldı. Fiyatlar her geçen gün yukarı gidiyor. Galatasaray'a destek verecek rakamlar, önceki ifadelerimin de üzerinde.

BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ ARAZİ

Büyükçekmece'de çok güzel bir arazimiz var. Orayı da bir yerleşke haline getirmemiz lazım. İstanbul, 16 milyon nüfusuyla bir memleket hüviyetinde. Orada büyük bir rezidan bölge var. Bu bölgenin çocukları, sporcuları var. Etrafı çok gelişmiş bir bölge. Plan çalışmalarını yaptık. Şu manada söylüyorum, aldığınız arazi ne olursa olsun üzerine bir şey yapmak istiyorsanız imar durumu için plan yapmanız lazım. Bilahare üzerinde imalata geçebilirsiniz. İmar planları yapıldı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda bekliyor. Büyükçekmece Belediyesi'ni ziyaret ettik, amacımız anlattık. Hasan Başkanımızdan yardım istedik, elinden geleni yapacağını söyledi.

"BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASINDAN ÇIKACAĞIZ"

Tüm bu projelerle amacımız, kulübümüzün borç sarmalından çıkması ve sürdürülebilir başarıyı sağlamaktır. Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmayı istiyoruz. Bu anlaşma, kulübümüzün ayağındaki prangadır. Bankalar Birliği'nin amacı, bu borcun bir an önce tasfiyesidir. Konsorsiyum bankalarıyla sözleşmenin kolay dönemleri bitti, zorluğu başladı. Yapılan anlaşma bize diyor ki, 1 Haziran'dan itibaren kulübün tüm gelirlerinin yüzde 50'sini bana bırakacaksın. Peki ben hayatımı nasıl sürdüreceğim? Sanki kulübün öyle bir geliri var ki, tüm sportif faaliyetleri hallediyor da Bankalar Birliği'nin borcunu kapatsın.

"BU FONLARI KURMASAYDIK MÜMKÜN DEĞİLDİ"

Biz imzalanan tüm anlaşmaların gereğini yaparız. Bunun için kulübün esas faaliyetlerinden oluşturulan gelirlerin, hem faaliyetleri sürdürmesi hem de yüzde 50'si geçmişteki borcun tasfiyesi için kullanması gerekiyor. Bu mümkün değil. Sakın söylediğimi yanlış anlamayın. Eğer bu projeleri hayata geçirmeseydik, bu projelerden gelecek fonları kullanmak üzere hesaplar yapmasaydık bu mümkün değildi, temerrüt hali ortaya çıkacaktı.

"YILLIK 400 MİLYON LİRA FAİZ ÖDEMESİ"

Bu durum, Ali Sami Yen Ağabeyimizin bize gösterdiği durumla uyuşmuyor. Bugün için yaklaşık yıllık 400 milyon TL'lik faiz ödememiz var. Ekonomik koşulların değişmesiyle birlikte nereye gideceğini hesaplayın. Bugünkü borçlanma faizimiz TL ref artı 1.5 seviyesinde. Yüzde 10'lar çerçevesinde.

"ALİ SAMİ YEN AĞABEYİN MİSYONU"

Ali Sami Yen Ağabey, bu kulübü kurarken hedefini ve misyonunu ortaya koymuş. Demiş ki, bu kulüp Avrupa'daki takımları yenmek için mücadele edecek. Bu misyondan kimsenin sapma gösterebileceğini düşünmüyorum. Peki Avrupa'da mücadele edeceksek eğer futbol, basketbol, voleybol, judo aklınıza ne gelirse... Bu mücadele için oluşacak fonu oluşturmak yönetimlerin görevi değil mi? Onun için daha öncede, bu dönemde de şu eksikliği hissettik. Misyonumuz doğrultusunda yapmamız gereken bir fon oluşturup, esas faaliyetlerimizdeki gelirler misyonumuzu yerine getirmek için yeterli değilse bir fon oluşturalım ilave bu hedefe götürecek gelirler elde edelim. Oluşturduğumuz gayrımenkul projeleriyle bir fon kuruyoruz. Baya yüksek miktarda bir gelir elde edeceğiz. Fon ana parasına dokunmadan onun derivasyonlarıyla, ilave gelirleriyle sürdürülebilir başarı yakalamak istiyoruz. Hedefimiz bu.

KOMBİNE SATIŞLARI

Sadece gayrımenkul projeleri değil, diğer gelir getirecek projeler konusunda çalışmalar son noktaya geldi. Sponsorluk ve diğer gelirlerin hızlı bir şekilde arttığını göreceksiniz. Futbol takımımızın başarısı, kombinelerin yenilenmesi için de büyük bir talebe yol açtı. Geçen sene yenileme rakamı 11 binlerdeydi. Bu sene 26 bin ile kapattık. Yenileme dönemi bitti. Tüm bu gelirler, önümüzdeki döneme pozitif şekilde yansıyacak. Taraftarlarımıza, yakın ilgi için teşekkür gönderiyorum.

"GALATASARAY ADASI'NA YAMA YAPILMIŞ"

Galatasaray Adası'nı almışız, yıl 1957. Galatasaray'ın o zamanki pozisyonunu düşünün. İmarla ilgili hiçbir çalışma yapılmamış. Gecekondu misali, kaçak tabir ettiğimiz şekilde. Bir sürü imkan varken, yasal mevzuata uydurmak çok daha mümkünken hiçbir şey yapılmamış. Önüne gelen bir yama yapmış, kaçak üstüne kaçak... Ada'da en son ne felaket geldiğini başımıza, hepimiz biliyoruz. Önceliğimiz, adayı yasal haline getirmek. Bunu yasal hale getirmenin şartlarından bir tanesi, sağında ve solundaki 4 bin metrekarelik arsanın Galatasaray'a kazandırılmasıydı. Orada iğreti duruyorduk. Bir ecrimisil ödüyoruz, bir kira ödüyoruz. Zaman zaman da ödemiyoruz.

"BORÇLAR TASİFYE EDİLDİ"

Kulüp, şartlara bağlı olarak kiraları ödemiyor. Müstecir (Kiracı), Milli Emlak'a başvuruyor, 'Bunlar borçları ödemiyor, tüm borçları ben ödeyeyim, adayı üzerime geçir' diyor. Son anda fark edildi. Borçlar tasfiye edildi. Bugün için bu bir risktir. Bu riski ortadan kaldırmak üzere sağındaki ve solundaki alanların tapusu Galatasaray'dadır. Plan yaptık, planlar askıdan indi. Betonarme bir yapı var orada, 1600 metrekare civarında. İstenirse 1600 metrekare, ilkel şartlarda. Elinizi kaldırsanız tavana değiyor. İstenirse yıkılıp yerine bina yapılır. 650 metrekarelik restoran olarak kullanabileceğimiz açılır kapanır sistemde yapmamız mümkün. Yüzme havuzumuz, arkada da bir eski deniz suyuyla beslenen yerde 850 metrekarelik etkinlik alanı var. Toplantılar, konserler, düğünler, dernekler için hazırlıyoruz.

"ADA, HAZİRAN CİVARI HİZMET VERECEK"

Ada'da faaliyetteyiz. İmar çalışmaları uzun sürdü. 30'a yakın kuruma görüş soruyorlar. Sahil Güvenlik dahil soruyorlar, itirazınız var mı yok mu deniyor. Bu biraz zaman aldı. Şu anda artık yasal süreç bittiği için faaliyete geçtik. Faaliyetimiz özellikle, eski deniz suyuyla olan havuz tarafında. Orada kazıklar üstüne oturmuş bir döşeme var. Altında ne kazık kalmış, ne de döşemeyi tutan ızgalar kalmış. Hepsi paslanmış. Elinizle bükünce kırılıyor. İsterseniz beraber gezip oradaki durumu görelim. Süratle oranın güçlendirilmesi ve üzerine çıkan 400-500 kişiyi taşıması için çalışmaları hızlandırdık. Ada, haziran civarında hizmet verecek. Çalışmalar devam ediyor.

"19 MAYIS'TA TEMEL ATACAĞIZ"

Kalamış'taki tesislerimizi yeniledik biliyorsunuz. Yeni gelen müstecir ile yapılan sözleşme çerçevesinde yapıldı. Oradaki üyelerimize daha güzel bir mekanda hizmet vermeye devam edeceğiz. Bu arada adanın yeni yapılan imar planı çerçevesinde ne hale gelebileceği konusunda bazı görseller hazırladık. Yetiştirmeye çalışıyoruz. 19 Mayıs'ta Kemerburgaz'da temel atacağız. Bu görselleri size yetiştireceğiz. Ada nasıl hale gelecek diye öneri sunacağız. Yakın zamanda maketini yapacağız. Yorumlar gelsin. Burada bu olsun, burada bu olsundan ziyade ilave fikirler için bu maketi yapıp ortaya koyacağız. 19 Mayıs'ta Kemerburgaz'ın temelini atacağız. 22 Şubat'ta yapacaktık, Florya'nın açılış tarihinin yıldönümü. Yapacaktık ama deprem nedeniyle yapmadık. Bir araya gelmemize de vesile olur 19 Mayıs'ta. 10.30'dan itibaren orada buluşmayı diliyorum.

"YASALARA UYUM AÇISINDAN ÖNEMLİ"

Üyelerimizin hassasiyet göstermesi gereken konulardan bir tanesi 10 HaziraN'da yapılacak tüzük tadil kongresi. Öncelikli amacımız, yeni spor yasası ve kulübümüze bağlı şirketlerin uyum sağlaması amacıyla yapılması planlanana değişiklikleri yapmak. Tüm üyelerimizin katılmasını rica ediyorum. Artık bu değişiklikleri, yasalara uyum açısından yapmak gerekiyor. Desteğiniz çok önemli.

"KONTEYNER KENTİ 20 MAYIS'TA HAZIR"

Tüm bu faaliyetlerin dışında Kulübümüz, depremin yaraları sarmayı sürdürüyor. Her zaman onların yanında olmaya devam etmemiz gerekiyor. Galatasaray, deprem süresince kendisine yakışan, örnek bir tutum sergilemiştir. Birçok kurumdan takdir ve teşekkür aldık. Gaziantep Nurdağı'ndaki konteyner kenti tamamladık. Kahramanmaraş'taki konteyner kenti 20 Mayıs'ta hazır hale gelecek. Yardım kampanyamız devam edecektir. Bölge ekonomisini vuran en büyük husus, bölgeden yapılan güç. Bölgemiz, konut ihtiyacını karşılamak için hareket ediyor. Yeterli olacağını sanmıyorum. Galatasaray da taahhüt altına girmiştir. Bu konuda yardım talep etme yetkimiz mevcuttur.