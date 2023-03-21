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Spor

Dursun Özbek'ten Ali Koç'a cevap! ''Bizi çekmeye çalıştığınız seviyeyi görüyoruz''

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un canlı yayın talebine cevap gecikmedi. İşte Özbek'in cevabı...

21 Mart 2023 Salı 19:39 - Güncelleme:
Dursun Özbek'ten Ali Koç'a cevap! ''Bizi çekmeye çalıştığınız seviyeyi görüyoruz''
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Galatasaray'dan yapılan açıklamada; 'Yıllardır devam eden başarısızlıklarınızı kapatmak için insanları kandırmaktan, manipüle etmekten vazgeçin' denildi.

İşte o açıklama:

"Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç,

Tarafıma yaptığınız çağrı metnini okudum. Kullandığınız üslubu üzüntüyle karşıladım.

Bugün yaptığım konuşmanın metninde geçen bir bölümle size cevap vermek istiyorum. Zira içinde bulunduğunuz ruh halini ve davranışlarınızı çok iyi anlattığını düşünüyorum:

'Biz, sizinle bu kadar düşük seviyede rekabet etmek istemiyoruz.

İftiralarla ayak oyunlarıyla rekabeti aşağı çekmeye çalışıyorsunuz, bunu reddediyoruz. Yıllardır devam eden başarısızlıklarınızı kapatmak için insanları kandırmaktan, manipüle etmekten vazgeçin. Köhnemiş bir zihniyetle, kendi taraftarınızı kandırmak, onlara iyi görünmek için uğraşmaktan vazgeçin."

Son bir ümitle, bizi çekmeye çalıştığınız seviyeyi görüyoruz. İşte tam olarak bizim düşmek istemediğimiz seviye budur.

Saygılarımla,

Dursun Aydın Özbek

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı"

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