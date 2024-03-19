Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk imza töreninde açıklamalarda bulundu.

İşte Dursun Özbek'in sözleri...

ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMASINA CEVAP

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisiyle görüşme açıklaması

"Konuyu Ali Bey gündeme getirdi. 4-5 ay önce olmuş bir konu. Ortak tanıdığımız bir arkadaşımız, beni ziyaret etti. Ali Bey'in söylediğinden farklı olarak, kendisinin Türk futbolundaki gergin ortamın sonlanması için çağrıda bulundu. Ali Bey ile bu konuyu görüşebileceğimizi, kendi organize edeceği bir mekanda buluşabileceğimizi, gergin ortamın son bulması için bunu yapabileceğini söyledi. Ben ve Ali Bey, bu görüşmeyi kabul ettik."

"DAHA SONRA İPTAL ETTİ"

"Ali Bey daha sonra bir açıklamaya istinaden görüşmeyi iptal etti. Türk sporundaki gerginliği görüşerek çözebilir miyim düşüncesindeydim. Rakibimizden bu görüşmenin iptali gündeme geldi. Keşke görüşebilseydik ve bugünlere gelmeseydik."

"İNCELENMESİ GEREKİYOR"

"Türk futbolunda bu gerginliğin önemle incelenmesi gerekiyor. Geçmişten bugüne yaptıklarımızı göz önüne almamız lazım. Türk sporuna ne kadar yararı, ne kadar zararı olmuştur. Bu olaylar incelenmeli, kapsamlı bir inceleme yapılmalı. Buradan da adil bir şekilde bunların önüne geçmek için gereken cezalandırılmalar yapılmalı."

"BİR MİLAT OLMALI"

"Galatasaray olarak rekabetin sahada kalmasını istiyoruz. Artık bugün bir milat olmalı. Bu konu ile ilgili adil yaptırımlar gündeme gelmeli. Bu görev TFF ve kamuya düşmektedir. Onların da gerekeni yapacağından eminim."

"FENERBAHÇE'NİN İÇ İŞİ"

"Ali Bey olağanüstü genel kurul çağrısı yaptı. Bu ligden çekilme, Fenerbahçe'nin iç işi. Galatasaray'ın geleneğinde rakiplerin iç işlerine karışma huyu yok. Fenerbahçe kendi arasında toplanacak ve karar alacak. Her ne kadar, geçmişte benzer söylemler yapıldıysa da, kendileri için Fenerbahçe en iyi kararı alacaktır. Bundan eminim. Galatasaray olarak rakiplerin iç işleriyle ilgilenmemiz söz konusu değil."

SÜPER KUPA AÇIKLAMASI

"Süper Kupa için karar mekanizması TFF'dir. Galatasaray da gelişmeleri izlemektedir. Türk futbollunun hayrı ve faydası için her türlü kararın Galatasaray arkasında durur."

KULÜPLER BİRLİĞİ CEVABI

"Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı'ndan istifa etti. Bu görev size teklif edilirse, kabul eder misiniz?"

Dursun Özbek: "Kulüpler Birliği Vakfı önemli bir kurum. Ali Bey'in istifası kişisel bir karardır. Ben daha önce bu görevi yaptım. Çok değerli arkadaşlar var. Ali Bey'in istifasıyla yer boşalırsa, ortaya yine bu vakfı en iyi şekilde temsil edebilecek arkadaşımızı seçeriz."

"BURAYA NASIL GELDİK!"

"Buraya nasıl geldik! Türk futbolu buraya nasıl geldi? Üzerinde durulması gereken en önemli konu bu. Geçmişteki söylemlerimize bakalım. Bu olaylar kendi kendine mi oluyor, yoksa bizim söylemlerimiz bu olayları tetikliyor mu? Türk sporunu yöneten yetkililerin olaya buradan başlaması lazım. İstenmeyen olaylar oldu. Fenerbahçe ve Trabzonspor'a geçmiş olsun. Bu olayların giderek artan seviyeye gelmesi, hepimizi endişelendiriyor. Sadece Trabzonspor'un sahasında olan olayları kastetmiyorum. Bugüne nasıl geldik? Buna bakmalıyız. Dileğim; bu tip olayların artık gündemimizden kalkması. Bu olayın milat olması. Kurumların ve kişilerin adil şekilde cezalandırılmasını diliyorum."

TFF SORUSUNA YANIT

"TFF'nin istifasını hala istiyor musunuz? Kulüpler Birliği Vakfı'nda bu durum görüşülecek mi?"

"Önümüzdeki günlerde Kulüpler Birliği Vakfı'nda bir toplantı olacaktır diye düşünüyorum. Burada sadece kulüplerin değil, TFF'nin de ihmali var mı, yok mu? Bunların da incelemesini yapacağız. Bu olayların değerlendirmesini yaparken, bu gerilimi üst seviyeye taşıyacak sözlerden kaçınmalıyız. Galatasaray olarak gerginliği tırmandıracak söylemlerin içerisinde artık olmayacağız. Kulüpler Birliği Vakfı'nda görüşler çok önemli."