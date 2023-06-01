Dursun Özbek'ten Ali Koç'a davet

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe derbisi öncesi ezeli rakiplerinin başkanı Ali Koç için özel bir davette bulundu. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u ve tüm yönetim ekibini, derbi maçı öncesi NEF Stadyumu'ndaki başkanlık locasında ağırlamak için davet gönderdi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe tarafının bu davete vereceği cevap ise henüz netlik kazanmadı. Galatasaray'ın şampiyonluk apoletiyle çıkacağı derbi maçta iki ezeli rakip 4 Haziran Pazar günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşma Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sona ermişti.