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  • Dursun Özbek'ten Ali Koç'a sert sözler! ''Yüreğin yetiyorsa gel, bekliyorum''
Spor

Dursun Özbek'ten Ali Koç'a sert sözler! ''Yüreğin yetiyorsa gel, bekliyorum''

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili konuştu. Başkan Özbek, Ali Koç'a, 'Ben geldim. Ali Koç yüreğin yetiyorsa gel buradayım. Şu kadar cesaretin varsa gel buradayım, şu kadar delikanlılığın varsa gel. Buradayım.' diyerek seslendi.

19 Mayıs 2024 Pazar 23:45 - Güncelleme:
Dursun Özbek'ten Ali Koç'a sert sözler! ''Yüreğin yetiyorsa gel, bekliyorum''
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARI

Dursun Özbek yaptığı açıklamada, "Ali Koç'un yaptıkları, 40-50 kişiyle buraya gelip burada çalışanları darp etmesi, ağza alınmayacak galiz küfürlerle şey yapması kabul edilebilir değil." dedi.

"MAÇTA YOK, BU HADDİ KİMDEN ALDI"

Dursun Özbek açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Sözde polis koruması altındayız. Maç başladığından bitene kadar bu seyirci dağılana kadar polis koruması altındayız. Bir defa Ali Koç bu cesareti nereden buluyor. Lig başladığından beri hakemleri tartaklayın, tokatlayın. İzmir'de şey yapın peşine düşün hakemlerin diyen bu zat, maç bittikten... İnsanlar dağılmış. Burada sadece 2 görevli kalmış. Belli bir güruhla gelmiş. Maç da yok. Maçta yok Ali Koç. Gelip buraya insanları tartaklama haddini kimden alıyorsun. Kim destekliyor seni!"

"DEVLETE SESLENİYORUM"

"Devlete sesleniyorum, İçişleri Bakanı'na, Emniyet Müdürü'ne sesleniyorum. Polisler nerede? Bizim adamları tutmak suretiyle Ali Bey'in sahaya çıkmasındaki maksat ne. Bu provokasyon niye! Neticede bir maç oynadık. Ne şampiyonluk maçı? Bizim için şampiyon maçı! Ali Bey bak, haber aldım geldim. Bu vandalizmin Türk futbolu açısından kabul edilebilir tarafı yok."

"YÜREĞİN YETİYORSA GEL"

"Ben geldim. Ali Koç yüreğin yetiyorsa gel buradayım. Şu kadar cesaretin varsa gel buradayım, şu kadar delikanlılığın varsa gel. Buradayım."

NE YAŞANMIŞTI?

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