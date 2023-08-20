Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Hakem yönetimini beğenmediğini ifade eden Özbek, "Biraz geç kaldım ama hakem kararlarını defalarca izledim. 73 yaşındayım, 50 senedir maçlara gidiyorum. Böyle bir hakem faciasının yaşandığını hiç görmedim. Hatırımda hiç böyle bir şey yok. Türk futbolunun geleceği için şu maçı dikkatle izleyin. Hareketleri, sarı kartları, verilen, verilmeyen penaltıyı, dile getirin. Başka bir türlü bununla başa çıkmak mümkün değil." şeklinde konuştu.

"DİRSEK ATTI, PENALTI VERİLMEDİ"

Trezeguet, Sacha'ya dirsek atıyor. Ne hakem ne VAR ne AVAR farkında. Denswil, Mertens'e tekme atıyor. Çorabı yırtıldı, kendi kendine mı yırtıldı? Çok net gözüküyor. Atak yapıyoruz, lehimize faul veriyor. Bu kadar senelik hakemsin avantaj oynatmak diye bir şey var.

"BİRİLERİ İŞİ SIKI TUTUYOR"

21 senelik hakemsin, 21 tane faul yapmışız. 7 tane karşı tarafa çalmış. Muslera kendi sahasının içinde hakeme geliyor, sarı kart. Adam ceza sahasını terk etmemiş. Belki ki birileri daha sezon başında işi sıkı tutuyor. Buraya dünya kadar yıldız futbolcu getiriyoruz, 50 bin kişi geliyor buraya her maçta, güzel futbol göstermek için elimizden geleni yapıyoruz. Futbolun akıcılığı ve güzelliği içinde böyle bir hakem çıkıyor ve... İnce ince Galatasaray'ı doğramak için elinden geleni yaptı. Bir görev, bundan daha güzel yapılamaz! Ayıp!

"BİZİ HEDEFTEN ÇEVİREMEZLER"

Birileri işi sıkı tutuyor. Daha ikinci maçı oynuyoruz. Her şeye rağmen, ne yaparlarsa yapsınlar Galatasaray'ın hedefi belli. Kimse bu hedeften çeviremez. Buradaki oyunu siz de izledik. Hakemleri yeneceksiniz diye bir laf var. Oraya geldik. TFF'ye sesleniyorum, MHK'ye sesleniyorum, açın maçı defalarca izleyin. Bu işin, bu sistemle, bu şekilde memnunsanız yorumunuzu da yapın. Siz de bir cevap verin.

"AYIP HENÜZ İKİNCİ HAFTA"

Şu manada üzgünüm, zorlu bir maç, Trabzonspor kardeş kulüplerimizinden birisi. Ertuğrul Başkan buradaydı, görüştük, konuştuk. Sizlerden tekrar rica ediyorum, anlattığım pozisyonlara bakın ve bir yorum yapın. Artık bu tip şeylerden, bu hareketlerden konuşmak istemiyorum. Ayıp daha ikinci haftadayız.

FUTBOLCULAR HAKEMİ BEKLEDİ

İlk defa 50 seneden beri, iki takım sahada hazır, 5 dakika hakem bekledi. Ne oldu o arada, niye o kadar geç kaldınız? İki takım sahaya çıkmış, hakemi bekliyor, böyle bir sahne gördünüz mü hiç?

"SORUNUZ MAKSATLI"

SORU: "Lucas Torreira ilk golden önce Bakasetas'a faul yaptı mı? Trezeguet'de kırık var ve o pozisyonda faul çalınmadı. Ne diyeceksiniz?"

"Galatasaray'ın başkanıyım. 'Bizim lehimize çal, aleyhimize çalma' diye bir duruşumuz yok. Sorunuz maksatlı. Çalmadıysa, orada da hata yapmıştır. Kötü yönetim sadece Galatasaray aleyhine demek istemiyorum. Trabzonspor aleyhine de yapıldıysa, büyük bir hata."

"BUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Çok iyi bir takımımız var. Hem Avrupa'da hem de ligde mücadele ediyoruz. Kötü anılarla iyi sonuçlar gelmesini konuşmakta fayda yok. Şu maçta, galip bitirdik fakat öyle anlar.... Anlattım işte size. Siz de izleyin bakın. Bunun da takipçisi olacağız. Sacha'nın çenesine dirsek attı. Bakalım bundan sonra penaltı çalacaklar mı? Mertens'e tekme atılıyor, birisine ceza sahası içinde tekme atılınca penaltı veriliyor mu, verilmiyor mu? Bunun da takipçisi olacağız. Federasyonu bunları izlemeye davet ediyorum. Atilla Karaoğlan nezdinde federasyon bakalım ne yapacak?

"İŞİ SIKI TUTUYORLAR"

Daha sezonun başı, ikinci maç. İkinci haftadan itibaren işi sıkı tutuyorlar. Bunun altını siz doldurun. Muhteşem bir takım kurduk. İyi futbol seyrettirmek için her türlü fedakarlığı yapıyoruz. Bu şekilde maçı katletmenin şeyi yok. Şu aşamada ifade etmemin sebebi, gerçekten kötü bir yönetim sergiledi. Gördüklerimi ifade etmek istedim. Hiçbir maçta olsun istemem.

"CEZA ALACAĞIM BİR İFADE YOK"



"Belgeler vardı, açıklayacaktınız. Açıklarsanız bir şeyler değişir mi?"

Benim ifadelerimde cezayı gerektirecek hiçbir şey yok. Konumuz o değil. (Belgeler). Bugünkü maç özelinde söylemek istediğim şeyler vardı, onları da söyledim.

HAKIM ZIYECH SORUSU



Konumuz bugünkü maç, bir şey söylemek istemiyorum. Bu maçın özelinden ayrılmak istemiyorum. Herkes hakemin kararlarına konsantre olsun.

"DİKKATLİ OLMAK GEREKİYOR"



Ahmet Nur Çebi ve Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı'nda yönetim kuruluyuz. Belli toplantılarda zaten görüşüyoruz. Benim yaptığım açıklamanın neden yapıldığını biliyorsunuz zannediyorum. Bir şey yaparken, bir şey konuşurken biraz dikkatli olmamızda fayda var. Biz Türk futbolunu temsil ediyoruz. Hepimizin çok dikkatli olması gerekiyor. Federasyon da en az bizim kadar dikkatli olması gerekiyor.

YABANCI HAKEM SORUSU



Yabancı hakem bugün söz konusu değil. İkinci maç daha. Konuşmamın sebebi, tekrarlamayın kardeşim. Ey TFF, MHK söylediklerim doğruysa izleyin. Sizin de kendi içinizde bir disiplin yönetmeliğiniz vardır. Bizim söylediklerimiz haksızca, çıkın söyleyin. Eğer bizim söylediklerimiz haksızda siz de çıkın başkan haksız konuştun deyin. Ben sadece kulübümün haklarını savunmak ve sahadaki yanlışları işaret etmek için konuştum. Federasyon alıngan gösterip ceza vermeye kalkarsa bu kendi tercihi