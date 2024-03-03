Dursun Özbek'ten derbi öncesi açıklama!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Kulüp televizyonuna konuşan Özbek, şu açıklamaları yaptı;

"Çok önemli bir maç bizim için. Kazanmaya gidiyoruz. Florya'daydım biraz evvel, oradaki hava da gayet güzel. Herkesin morali yerinde. İnşallah güzel bir maç ve galibiyet olacak. Ben şu andan itibaren sporcularımıza, teknik heyetimize teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum. İnşallah güzel bir zaferle geri gelsinler. Deplasman tribünündeki taraftarımıza selamlar."