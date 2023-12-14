Dursun Özbek'ten dikkat çeken transfer açıklaması!

Galatasaray'da Okan Buruk'un performansını beğenmediği Angelino için yeni bir gelişme yaşandı.

Sözleşmesinde '20 maçta forma giyerse 6 milyon €'luk opsiyonu devreye girer' maddesi bulunan İspanyol sol bek şu ana kadar sınıfı geçemedi.

Şu ana kadar 19 maçta forma giyen tecrübeli oyuncunun Galatasaray'da artık forma giymeyeceği konuşulurken, Dursun Özbek'ten sürpriz bir açıklama geldi.

Özbek, "Sol bek transferi yapılacak mı?" soruna dikkat çeken bir yanıt verdi.

Dursun Özbek, "Onunla ilgili çalışmalarımıza erkenden başladık. En kısa sürede bu konuyu halledeceğiz." ifadelerini kullandı.