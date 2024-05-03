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Spor

Dursun Özbek'ten Erden Timur açıklaması

Galatasaray'da yapılacak seçim için listesini teslim eden Dursun Özbek, açıklamalarda bulundu. Başkan Özbek, Erden Timur ile ilgili gelen soruları cevapladı. İşte o açıklamalar...

3 Mayıs 2024 Cuma 16:46 - Güncelleme:
Dursun Özbek'ten Erden Timur açıklaması
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Galatasaray'da 25 Mayıs'ta yapılacak seçimde yeniden aday olan Dursun Özbek, listesini teslim etti. Listesini teslim eden Özbek, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"SEÇİM BİZE BAYRAMDIR"

Dursun Özbek yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz gibi, Galatasaray seçim dönemine giriyor. Bugün de başkan ve adayları listelerini hazırladı. Bugün bu listeleri vermek durumundalar. Biz de onun için buradayız. Seçim dönemleri Galatasaray için önemli, bayram dönemleri. 25 Mayıs'ta yeni başkanı seçmek üzere bir araya gelecek. Çok adaylı bir seçim Galatasaray için en önemli husustur. Bunun böyle olması beni ve arkadaşlarımı memnun etmiştir. Herkes Galatasaray'a daha iyi hizmet vermek için yarışa giriyor. Biz zaten 2 senelik bir dönemi tamamlıyoruz. Bundan sonraki dönemde de genel kurulun onaylayacağı listeler hizmet etmeye devam edecektir. Seçim döneminin hayırlı olmasını, Galatasaray'ı daha güzel günlere taşımak için emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Şampiyonluk yarışıyla ilgili konuşan Dursun Özbek, "Futbolda son düzlüğe geldik. Hafta sonu kadın futbol takımımız şampiyonluk maçına çıkıyor. Bütün taraftarımızı beekliyorum. Süper Lig'de de şampiyonluğu kovalıyoruz. Seçim dönemi aynı döneme denk geldi ama şu anda ilgilendiğimiz konu, konsantrasyonumuzun bozulmaması. Herkes, bu yarışta, bu konsantrasyonunun bozulmaması için çalışması. Mayıslar bizimdir. Bu mottaya uygun olarak herkesin birlikte halinde bu düzlüğü başarıyı tamamlamasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

ERDEN TİMUR AÇIKLAMASI

"Erden Timur ile yola devam edecek misiniz?"

Erden Timur ile ilgili Özbek, "Sportif AŞ seçimden sonraki bir karar. Bizim bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor. Sürecin netleşmesi ancak seçimden sonra olur. Ben 7 senedir birlikte çalışıyorum Erden Timur'la. Bir Galatasaray sevdalısı. Galatasaray'a hizmet aşkıyla yanan bir arkadaşım. Hiçbir Galatasaray sevdalısı hizmet etmekten geri duramaz. Dışarıda tartışıldığı şekilde düşünmeyin. Seçinden sonra Galatasaray'a hizmet etmek isteyen herkesle beraber oluruz" şeklinde konuştu.

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