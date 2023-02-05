Dursun Özbek'ten Fenerbahçe ve Beşiktaş'a mesaj

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor karşılaşmasının ardından ezeli rakiplerine ve diğer Süper Lig kulüplerine mesaj gönderdi.

İşte Özbek'in açıklamaları:

"ŞAMPİYONLUK YÜRÜYÜŞÜMÜZ..."

"Taraftarımıza teşekkür ederim. Trabzonspor'un değerli başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri buradaydı. Onları ağırladık. Güzel ve örnek bir maç oldu. Her iki takıma da emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Ayrıca teknik ekibe ve oyuncularıma teşekkür ederim. İyi hazırlandılar. İlk saniyelerde yediğimiz gole rağmen geri dönmesini bildik. 3 puanı aldık. Şampiyonluk yürüyüşümüz devam ediyor."

"BİZ DÜŞMAN DEĞİLİZ!"

"Biz düşman değiliz! Aynı vatanın çocuklarıyız. Türk sporunu kalkındırmaya çalışıyoruz. Dostluğu ve sporun ne olduğunu idrak ederek konuşmalıyız. Biz düşman olamayız! Aynı hamurdan yapıldık."

"SORUN VAR; BUNU ÇÖZELİM!"

"Son günlerde daha da tırmanabilecek gibi bir sorun var, çözüm adresi belli. Bu sorun, Türk futbolunun sorunuysa, Kulüpler Birliği'nde bütün başkanlar bir araya geliyor. Herkes burada söz sahibi. Hiç vakit kaybetmeden toplanmalıyız ve tüm başkanların görüşü alınsın."

"KULÜPLER BİRLİĞİ'NDE KONUŞALIM"

"Herkes için adaletin sağlanacağı yer; Kulüpler Birliği Vakfı. Tüm kulüp başkanlarına sesleniyorum. Bunu orada konuşalım."

"ASLA DÜŞMAN OLAMAYIZ!"

"Biz birbirimize düşman olamayız. Sadece yeşil sahalarda rakip oluruz. Bakın Trabzonspor ile beraber oturduk, dostça bir maç oldu. Ne oldu? Gayet güzel bir maç izledik. Öpüştük, yolcu ettik ve bitti. Bu çok mu zor?"