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Spor

Dursun Özbek'ten Fenerbahçe ve PFDK'ya gönderme! ''Bizi saha dışına çekmeye çalışıyorlar''

Galatasaray'ın mali genel kurulunda açıklamalarda bulunan başkan Dursun Özbek, Fenerbahçe ve PFDK'ya göndermelerde bulundu.

25 Mart 2023 Cumartesi 12:13 - Güncelleme:
Dursun Özbek'ten Fenerbahçe ve PFDK'ya gönderme! ''Bizi saha dışına çekmeye çalışıyorlar''
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübünün mali genel kurulunda açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek, "Biz haziran 2022 transfer döneminde 43 milyon euro bonservis bedeli harcayarak bir takım kurduk. Bu 43 milyon euro'nun ödemesi 4-5 yıl sürelere yayılmış olarak ödenmek üzere kuruldu. Yaklaşık 15 milyon euro'luk da stoğumuzdan oyuncu sattık. Yepyeni bir takım kurduk. Kurduğumuz takım Avrupa'da mücadele etmek üzere seçilmiş çok önemli bir takım. Bunu da zaten ortaya konan performansla izliyoruz. Maaş bütçemiz yaklaşık 32 milyon euro. Aynı geçmişte olduğu gibi. Amacımız elimizdeki imkanlarla futbol takımımızın kadro kalitesini arttırmaktı. Bunu da başardığımıza inanıyorum. Okan hocamıza, ekibine ve futbolcularımıza güvenimiz tam. Galatasaray'ı tanıyan herkes çok iyi bilir, mayıs ayları bizimdir. Bir an bile konsantrasyonumuzu kaybetmeden tüm taraftarımızla birlikte şampiyonluğa yürüyeceğiz." diye konuştu.

Sarı-kırmızılıların başkanı, sözlerine, "Çok dikkatli olmamız gereken konular var. Kulübümüz ve futbol takımının başarılı gidişatı bazılarının tadını kaçırmış durumda. Görüyoruz ki, her şeyi planlamışlar. Ama geçen sene ligi 13. sırada bitiren takımın bu sene bu başarıyı elde edebileceğini hesaplamamışlar. Galatasaray'ın gücünü hafife aldıkları için şimdi bizi saha dışına çekmeye, rekabeti aşağıya indirmeye çalışıyorlar. Küçük ayak oyunlarına, içinde kabadayılık geçen numaralara da gelmem!" şeklinde devam etti.

Dursun Özbek, son olarak "Bu akşam bir milli maç oynayacağız. Söyleyecek çok şey var. Çok doluyum, çok şey söylemek istiyorum ama akşam bir maç oynayacağız. Önemli bir rakiple oynayacağız. Dolayısıyla şu an için sessiz kalacağım ama PFDK'nın verdiği veya veremediği cezalarla ilgili kısa zamanda konuşacağım." dedi.

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