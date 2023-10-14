Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün yıllık olağan genel kurul toplantısında açıklamalarda bulundu..

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME

"Bu sene her zaman olmamız gereken yerde, Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. İyi başladık, devamı gelecek. Karşıyaka'da duyulacak şekilde, Okan Buruk ve futbolcularımıza bir alkış istiyorum. Kadıköy'den duyulsun bu alkış."

BİRER BİRER YENECEĞİZ"

"Biz Galatasaray'ız. Türk olmayan takımları birer birer yeneceğiz."

"KİRLİ KOALİSYONLAR KURULUYOR"

"Etrafımızda olan biteni görüyoruz. Galatasaray'ın yükselen başarısı birilerini çok rahatsız ediyor. Kurdukları kirli koalisyonla, Galatasaray'ın başarısını engellemeye çalışıyorlar. Bunu başarmak için Türk futboluna rahatsız etmekten çekinmiyorlar. Bizi saha dışına çekmek için yoğun çabadalar. Biz bunlarla savaşırız. Kimse merak etmesin. Bizim önümüzde kimse duramaz."

"YENİ GELİRİMİZ 2 MİLYAR TL"

Göreve gelirken hedeflerimizi duyurmuştuk, büyük bölümünü gerçekleştirerek buradayız." diyerek projeler hakkında son bilgileri verdi. Mecidiyeköy projesinden elde ettiğimiz gelirle Florya arazini satın almak için aldığımız kredinin bir kısmını ödedik. Mecidiyeköy'den 1.5 milyar TL hasılat bekliyoruz demiştim. Değişen ekonomik koşullar dolayısıyla buradan beklentimiz 2 milyar TL civarına gelmiştir."

"KEMERBURGAZ ÇOK KIYMETLİ"

"Kemerburgaz'da bir etkinlik yaptık, divan toplantısını orada gerçekleştirdik. Kemerburgaz, futbolun yeni beşiği. Yaklaşık 15 bin metrekare civarında kapalı bir alan. Muhteşem bir arazi, muhteşem bir yatırım. Galatasaray'ın geleceği burada. Burayı yapmak suretiyle Florya'daki yerleşkeyi buraya taşıyacağız. Hem a takım hem amatör takım burada faaliyet göstereceğiz. Kemerburgaz çok değerli ve çok kıymetli. Buranın yapımı için son derece azimliyiz, kendimize güveniyoruz. Florya'daki yerleşkemiz toplam 4 bin 500 metrekare. Altyapı, soyunma odaları, restoranlar her şey bu 4 bin 500 metrekare. Kemerburgaz ise 14 bin 500 metrekare. Kısa sürede buraya geçeceğiz. Buraya geçer geçmez Florya'daki proje başlayacak. Kemerburgaz arazisi muhteşem, Göktürk yolunda. 6 sahamız olacak, ilk aşamada 2 saha olacak. Orası bir orman biliyorsunuz, orman arazisinden bir kısmını almaya ve bazı sportif etkinlikleri orada yapmaya dair bir projemiz var."

"FLORYA'DA 40 DÖNÜMÜ NEDEN ALDIK?

"Florya'daki 40 dönüm araziyi niye aldık? Niye Galatasaray'ı 1 milyar 85 milyon lira borçlandırdık? Bunları bize sordular. Gelen yönetimlerin, önümüzdeki nesillere değer yaratması lazım. Yoksa yönetimler için en kolay kısım, 40 senedir Florya'dayız, 40 sene daha bekleriz. Florya'daki tesislerimiz, değişen futbol ekonomisi çerçevesinde Galatasaray'ın olduğu yer itibarıyla yakışmıyor. Bunu birçok defa söyledim. Yeni bir tesise ihtiyacımız var. Florya arazisi rezidan bir bölge içerisinde. Ekonomik getirisi var. Bu ekonomiyi ortaya çıkaracak bir proje geliştirmek, Galatasaray'ı buradan istifade ettirmek lazım. Projenin en güzel şekli, bize ait olmayan 40 dönümü almaktan geçiyor. 60 dönüm üzerinde bir arazi. Ruhsat müracaatındayız. Kemerburgaz'a taşındıktan sonra inşaata başlayacağız. Buranın getirisi, Galatasaray'ın önümüzdeki 25 yılını dizayn edecek bir getirisi var. Kusura bakmayın, rakam falan telaffuz etmiyorum. Bu arsanın getirisi, bir fon olacak. Sadece bu fonda birikecek paranın getirisinden istifade etmek suretiyle, Galatasaray'ı yönetecek arkadaşlara büyük bir kolaylık sağlayacağımı düşünüyorum. Özellikle amatör sporlara buradan bir kaynak aktaracağız."

"G.SARAY'IN GELECEĞİ"

"Daha önce taahhüdümüz olan kapalı spor salonunu yapacağız. Son derece büyük ihtiyacımız var. Judoyu Anadolu Hisarı'nda antrene ediyoruz, yüzme Altunizade'de, atletizm başka yerlerde. Bu salon sporlarını bir araya toplayalım. Kendi imkanlarıyla yapılacak bir proje bu, çok değerli. Florya, Kemerburgaz ve buradaki proje, Galatasaray'ın geleceğini hazırlayan projelerdir. Biz artık en iyi sporcuları yetiştirmek istiyorsak çağı yakalamalıyız."

BÜYÜKÇEKMECE PROJESİ

"Büyükçekmece projemiz var. Büyükçekmece, yaklaşık 106 dönüm olan çok güzel arsamız var. 10 seneyi geçkin bir zaman önce Galatasaray'a kazandırılmış. O günden beri üzerinde bir şey planlanmamış. Elimizdeki gayrımenkul envanterini göreve gelince çıkardık. Büyükçekmece Belediye Başkanı Sayın Hasan Akgün'ü ziyaret ettim ve görüşlerimi aktardım. Bu arsa, kısmen su toplama havzasında kalıyor. Daha önce göreve geldiğimde de bu arsaya bakmıştım. Bir şey yapmak için imar durumu müsait değil. İkinci dönemimde tekrar gittim. Bu arsa 10 seneden beri burada yatıyor, yazık günah dedim. 10 yılda İstanbul, nereden nereye gitti. Yerleşkeler son derece büyüdü, gelişti. O bölgede ayrı bir İstanbul var. İstanbul, 16 milyonu geçen nüfusuyla bir ülke haline gelmiş. Burada da çalışmaya başladık. Bir defa burada spor etkinliği yapılabilmesi için mevcut arsanın imarının spor yeri olarak değişmesi gerekiyor. Önce Büyükçekmece Belediyesi'ne müracaat ettik, sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı'na gittik. Bu çalışmamız devam ediyor. İmar değişikliğini yapar yapmaz, buradaki yerleşkede gereken faaliyeti yapacağız."

"PIRLANTA GİBİ BİR YER"

"Kalamış Tesislerimiz'i yeniledik. Yeni bir yönetim geldi. Pırlanta gibi bir yer. Gözümüz hep oranın üzerinde. Daha iyisini yapmanın peşindeyiz. Üyelerimizle devamlı irtibat ve istişare halindeyiz. Kendileriyle konuşarak Kalamış'ı çok güzel bir tesis haline getirdik. Daha yapılacak çok iş var, onların da peşindeyiz."

"G.SARAY ADASI'NDA İŞİMİZ BİTMEDİ"

"Galatasaray Adası'nda işimiz bitmedi, hayır. Galatasaray Adası'nın deniz suyu havuzumuz vardı. O havuzun üstü kapatılmış ve etkinlik alanı haline getirilmiş. Resimlerde görüyorsunuz, döşemelerde oynamalar var. Sökün, altında kazıklar var, ne alemde görelim. Söktük, kazık diye bir şey kalmamış. Korazyon ve dönemin imalat teknolojisine bağlı olarak kazıklar gitmiş. Burada yapılması gereken bir çalışma var. Burayı tekrar etkinlik alanı yapacağız. Bu kazıkları yenilememiz gerekiyor. Çalışmalarımız o yönde. Sezon bitti şimdi, oradaki çalışmalar hızlanacak."

"HERKES BUNU BİLMELİ"

"Mevcut yapılandırma anlaşması çok iyi anlaşılmalı. Bu anlaşma gerekli midir, gerekliydi. Lüzumlu muydu, lüzumluydu. Ancak, herkes bu yapılandırma anlaşmasının içinde ne var, nelere dikkat etmek gerek, bunu herkes bilmeli. Borçlar 2030'a kadar gitti falan deniyor, gitti mi? İkinci yapılan anlaşma 2021 yılında yapılmış. 2021 yılında yapılan anlaşmaya göre 2 milyar 200 milyon TL bankalara olan borcu. Bankalar Birliği konsorsiyumu, yapılandırmış. Elimde belge de var. 2030'a kadar gidiyor. Ödemeler de yazılmış. Falan tarihte, 30 Kasım 2023'te ödeme yükümlülüğün 142 milyon lira. Faiz, ana para ödemesi falan. 2021 yılı itibarıyla ne faiz, ne ana para ödemeyeceksin. Sadece borçlar yapılandırımadı, kulübün ihtiyacı olan sıcak para da verildi. 2021'de ne faiz, ne ana para ödemesi var. Faizlerin hepsi 2030'a erteleniyor. 2022 yılına gelindiği zaman faiz ve ana para için tüm gelirlerin yüzde 25'ini alırım. Anlaşma bu. Devam ediyor, eğer yetişmezse 2030'a kadar gidiyor. 2023'te bütün gelirlerin yüzde 50'si bu yapılandırma anlaşmasında borcuna mahsup edilecek. Böyle devam ediyor.

"MİSYONUMUZ YABANCI TAKIMLARI YENMEK"

"Misyonumuz yabancı takımları yenmek. Nasıl yapacağız bunu? Belli bütçemiz var, belli bir paramız var. Faaliyet dışı gelirlerin hiçbirisi devreye girmemiş. Ne yapacağız? İşte o zaman büyümek zorundasınız. Çok kaba bir anlatımla, futbol faaliyetiniz eğer normal seviyede devam ettirmek istersek 100 milyon euro civarında bir gideri var. Vergisi, seyahati, saha bakımı, çalışanı falan 100 milyon euro yaklaşık. Orta seviyede bir takımla mücadele ederek bir 100 milyon euro'luk takım kurarsınız. Ancak, 100 milyon euro'luk takım kurmak için 200 milyon euro gelir elde etmemiz lazım Bankalar Birliği anlaşması gereği. Yapılandırma anlaşmasından bir an evvel çıkalım diyorum bu yüzden. 200 milyon euro bir getiri olması lazım ki, 100 milyonu bize kalsın, bir takım kurup mücadeleye devam edelim."

"MEYVELERİNİ ALIYORUZ"

"Geçen sene öyle bir takım kuralım ki, her maçı 50 bin kişiye oynayalım, sponsorlar oyuncular için bize destek versin, Avrupa'da başarılı olalım dedik. Bunun meyvalarını geçen sezon şampiyonluk, bu sezon Avrupa'daki başarılarımızla sağlıyoruz."

"BORÇLANIYORSUNUZ DİYORLAR..."

Şu eleştiriyi alıyoruz, borçlanıyorsunuz, borç şu seviyeye çıktı falan diyorsunuz. Doğru. Birazdan Erden Kardeşim size sunumu yapacağız. Borçlanıyoruz ama getirimiz de o seviyede artıyor. Sponsorluk gelirlerinde, stadyum gelirlerinde artış var. Artışın nedeni futbol takımının başarısı. Galatasaray bunu yapmak zorundaydı, yaptı ve semeresini şimdi topluyor. Galatasaray büyümek zorundadır. Şu periyotta büyümeye ve büyürken de yeni değerler yaratmaya ihtiyacı vardır.

"BEN BU PARAYI ŞİMDİ ALIRIM DİYOR"

143 milyon lirayı ödeyerek kurtulamıyorsunuz. Geldiğimiz günden bu yana ödediğimiz paranın totali 835 milyon lira. Anlaşmada 143 milyon lira ödersiniz deniyor ama geçtiğimiz senelerde ötelenen faiz nedeniyle 835 milyon lira diyor. 2030 deniyor ama öteleme, para sana şimdi geldi, ben bu parayı şimdi alırım diyor.

"BİR ÇABA İÇERİSİNDEYİZ"

"Geçen günlerde Sayın Bakan Mehmet Şimşek'i ziyaret ettim. Ziraat Bankası genel müdürünü ziyaret ettim. Değerlendirmeler yapılıyor. Bu bizim ifademiz değil, o kişilerin ifadesi. "Vallahi helal olsun, en iyi durumda Galatasaray" diyorlar. Bu gurur yaşıyoruz. Galatasaray Spor Kulübü yönetimi, ben ve arkadaşlarım bunun farkındayız. Herkes görüyor. Bir çaba içerisindeyiz. Projeler yaratıyoruz."

"G.SARAY'IN DERDİYLE DERTLENİYORUZ"

"Diğer kulüp yöneticisi arkadaşlarla görüşüyorum. Hiç böyle eziyetlerin içerisinde değiller. Onların takdiridir. Ancak, ben ve arkadaşlarım Galatasaray'ın derdiyle dertleniyoruz. Galatasaray'ı 1 kuruş dahi temerrüde düşürmedik. Galatasaray, yaptığı anlaşmalara sadık kalarak verdiği sözleri günü gününe yerine getirdi."