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Spor

Dursun Özbek'ten İbrahim Hacıosmanoğlu'na: Sen başkan değil misin

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek katıldığı programda Sivasspor maçında yaşanan olaylar hakkında konuştu. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında 'Sen başkan değil misin, sen yönetmiyor musun, senin MHK'in. Sayın başkan gereğini yapman lazım.' ifadelerini kullandı.

10 Aralık 2024 Salı 17:27 - Güncelleme:
Dursun Özbek'ten İbrahim Hacıosmanoğlu'na: Sen başkan değil misin
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, spor medya zirvesinin ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

BARIŞ ALPER, AÇIKLAMALAR

"TFF açıklaması, neticede milli bir sporcu, geçmiş olsun yeterli mi, insanı olarak bu mesajı yayınlamak lazım. Ama işin detayına girince, bu olayın nasıl olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Gece geç saatlerde, maçtan sonra yapılan açıklamalar ve özellikle MHK'nin başkanının yaptığı açıklamalar dikkate değer. Bizzat izledim ben. Siz de izlediyseniz, bir şey dikkatinizi çekmiştir. Bütün Türkiye'nin kabul ettiği bir faul sonrası, top ortada yok, maksatlı bir hareketi anlatırken, MHK eğildi, büküldü, 90 dakika iyi bir maç yönetildi, hareket krampona falan gibi saçma sapan açıklamalar yaptı. Buna ne gerek var? Sen burada gördüğünü net olarak açıklamak zorundasın. Böyle eğilip, bükülüp işi sulandırması hoşumuza gitmedi."

"GÖREVİNİ YAPMIYOR"

"MHK görevini yapamıyor. Sadece Galatasaray maçı için değil. İşin bütününe girince, çok net olarak görürsünüz. Hakem fiyaskosu, MHK'nin tutumu Galatasaray için kabul edilemez. Yayıncı kuruluş da bütün maçlarda aleyhimize olan pozisyonları farklı açılardan gösteriyor, lehimize olan pozisyonları farklı açıdan göstererek bir eyyam peşinde. Yani bunu ticari kaygı ile mi yapıyorlar? Arkadaşlarım çalışıyor. Kısa sürede bir dosya hazırlıyoruz. Kendilerine vereceğiz. Yayıncı kuruluşun bundan sonra da hareketlerinde dikkatli olması lazım. VAR'a gönderilen görüntüler onlar tarafından gönderiliyor. İş iş geçtikten sonra, 10 dakika geçtikten sonra göstermenin manası yok. Zamanında, anında, tarafsız bir şekilde görüntülerin yayınlanması lazım. Yayıncı kuruluşa mesajım şu, adil olun, ticari kaygıyla görüntülerle oynamayın."

"GÖRÜŞME TALEBİ OLMADI"

"TFF başkanının benimle görüşme talebi olmadı. Sayın Cumhurbaşkanımız ile de herhangi bir görüşmem olmadı."

"SEN YÖNETMİYOR MUSUN?"

"Bir bakıyorsunuz federasyon başkanı çıkıyor, "Hakemler bana operasyon çekiyor" diye açıklama yapıyor. Sen başkan değil misin, sen yönetmiyor musun, senin MHK'in. Sayın başkan gereğini yapman lazım. Öyle komplo kuruyorlar gibi söylemlerle gündemi değiştirmeye çalışmayalım."

"GEREKENİ YAPMALI"

"TFF başkanının kendisine komplo kurduğunu iddia ettiği MHK başkanı ile ilgili gerekeni yapması lazım diye düşünüyorum."

"BU GÖRÜŞ EL ÇEKMELİ"

"Biz futbolu sahada oynama peşindeyiz. Dönemimizde kimse sahada bileğimizi bükemiyor. Bu sefer güç kullanmak suretiyle, bu sefer maddi olanakları kullanmak suretiyle yeşil sahadaki mücadele bambaşka bir şey çevriliyor. Onun için burada, yayıncı kuruluşu da aynı potaya koyuyorum. Bunların hepsinin hesabını soracağız. Hepsinin, bu görüşün Türk futbolundan el çekmesini sağlamak istiyoruz."

KULÜPLER BİRLİĞİ'NE MESAJ

"Kulüpler Birliği Vakfına bir mesaj göndermek istiyorum. Değerli üyeler, TFF, şahsımı bir kamu televizyonunda tehdit etmiştir. 85 milyon bunu dinledi, gördü. Bir arkadaşım hariç başka kimseden ses yok. Galatasaray da Kulüpler Birliği'nin önemli bir üyesi, başkanlık yaptım, Galatasaray'ın katkısı tartışılmaz. Kimse arayıp geçmiş olsun demedi. Geçmişte ne oldu, trajikomik. Hatırlarsanız, Ankara'da bir hakemimiz, bir başkan tarafından yumruklandı. Kulüpler Birliği'nde aynı yönetim varken, sayın başkana geçmiş oldun ziyaretinde bulunalım dendi. Mani oldum. Sonra biz hakeme gitti, sonra Faruk başkana ziyarete gitti arkadaşlar. Onun için bir mesaj göndermek istiyorum. Artık bu birliğin gerektiği şekilde yönetilmesinin vakti gelmiştir."

"SÖZÜN SONUNA GELDİK"

"Artık lafın bittiği yerdeyiz. Federasyon ne yapacaksa yapsın, artık söylemle değil. "Hakemler bana operasyon çekiyor" diyor, gereğini yap kardeşim! Onun için artık sözün sonuna geldik. Konuşmak yerine eylemde bulunmakta fayda var."

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