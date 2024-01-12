Dursun Özbek'ten Leo Dubois transferi için açıklama

Galatasaray'ın, Trendyol Süper Lig'de Sivasspor ile berabere biten karşılaşmanın ardından Dursun Özbek bir canlı yayın düzenledi.

Dursun Özbek bu canlı yayında eski oyuncusu Leo Dubois'in transferi hakkında gelen soruya şu yanıtı verdi:

"Leo Dubois, Başakşehir'in oyuncusu. Şu anda Başakşehirli arkadaşlarla görüşüp, bir çözüm bulabilir miyiz diye kendi aramızda konuşuyoruz. Şu anda verilmiş bir karar yok."

17 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Başakşehir formasıyla 17 resmi maça çıkan Leo Dubois bu karşılaşmalarda 1 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.