İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mart 2025 Cumartesi / 2 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,5258
  • EURO
    37,9814
  • ALTIN
    3349.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dursun Özbek'ten Okan Buruk kararı: Arkasındayız
Spor

Dursun Özbek'ten Okan Buruk kararı: Arkasındayız

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, son haftalarda eleştirilerin hedefinde olan Okan Buruk için son kararını verdi. Buna göre Özbek, 'Hocamıza güveniyoruz, arkasındayız' mesajı verdi.

Haber Merkezi1 Mart 2025 Cumartesi 14:44 - Güncelleme:
Dursun Özbek'ten Okan Buruk kararı: Arkasındayız
ABONE OL

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, son dönemde alınan sonuçlar ve futbol nedeniyle eleştirilerin odağındaki Okan Buruk'a destek çıktı.

Dursun Özbek ve yöneticiler, 'Hocamıza güveniyoruz, arkasındayız' mesajını verdi.

Galatasaray Başkanı Özbek, yöneticilerle yaptığı değerlendirme toplantısında, "Her takım zaman zaman düşüşler yaşayabilir ama biz açık farkla lider durumdayız. Hocamızın da hep yanında olağağız. Kupada devam ediyoruz. Okan Buruk, ben başkan olduğum sürece Galatasaray teknik direktörü olacak. 2 senedir üst üste şampiyon oluyoruz. Bu yıl da 25. kez şampiyon olacağız ve 5. yıldızı takan ilk kulüp olacağız." dedi.

"BİLİNÇLİ BİR ALGI YARATIYORLAR"

Yönetimden gelendeğerlendirmede ise, "Hocamızı itibarsızlaştırmak için bilinçli bir şekilde algı yaratıyorlar. Okan Hocamız ile iki sene üst üste şampiyonluk yaşadık. Bu sene de 3. kez şampiyon olacağız." ifadeleri kullanıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.