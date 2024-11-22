Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sezon başında Napoli'den kiralanan Victor Osimhen'in satın alma konusunda yaşanan son gelişmeleri aktardı. Özbek, "Türk futbolseverlere böyle bir futbolcu izletmekten gurur duyuyoruz. Galatasaray'ın misyonlarından biri de budur. Galatasaray'ın Türk insanına dünya yıldızlarını izlettirme görevi var. Osimhen, bu sezon bizim futbolcumuz. Sezon bitiminde, elbette ki bütün kulüpler, herkes Osimhen'i transfer etmek ister. En önemli faktörlerden biri harcama limitleri... Bu yüzden daha erken. Bildiğiniz gibi limitler çerçevesinde transfer kapasitesi ortada. Sezon sonuna kadar Galatasaray, ligdeki 5. yıldızın peşinde koşacaktır. En önemli vizyonu ve hedefi budur" dedi.

OYUNCU SATIŞI GERÇEKLEŞEBİLİR

Galatasaray'ın son açıklanan harcama limiti, yüzde 30'luk sapma ile 3 milyar 437 milyon TL olarak belirlenmişti. Yeni sezonda bu rakamın ne olacağı merak ediliyor. Sponsorluk ve oyuncu satışı, limitlerin artmasında önemli bir rol oynuyor. Sarı kırmızılılar'da Davinson Sanchez, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Sara ve Victor Nelsson, Avrupa takımlarının önemli gözdeleri arasında yer alıyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Çin firmaları ile yapılan görüşmeler ve Banka Birliği'nden çıkma süreciyle ilgili şu açıklamaları yaptı:

2 ÇİN FİRMASIYLA GÖRÜŞÜYORUZ

"Sayın Doğu Perinçek iyi bir Galatasaraylı. Çin ile yapacağımız sponsorluk anlaşmasında büyük destek verebileceğini söyledi. Bu konuda birçok öneri sundu. Çok önemli iki sponsorluk için görüştük. Görüşmelerimiz devam ediyor, çok kısa sürede sonuçlandırmayı hedefliyorum. Belki bir ziyaretimiz Çin'e olacaktır. Banka Birliği'nden çıkmak için Florya sürecinin tamamlanmasını bekliyoruz. Süreç biraz gecikti, doğrudur ama sonuna geldik. A, B, C planlarımızı geliştirdik. İnşallah yılbaşından önce çıkmak istiyoruz. Tabii nazar değiyor. Ben tezcanlıyım, tarih verip tutmadığında hesap vermek zorunda kalıyoruz."