Dursun Özbek'ten Riva çıkarması

Federasyon başkanı Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapan Özbek, pazar günü oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisine atanan hakem Ali Şansalan'dan duydukları rahatsızlığı dile getirdi.
Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş sahasında lider Galatasaray ile karşılaşacak. Sosyal medyada Ahmet Nur Çebi'nin derbiyi Ali Şansalan'ın yönetmesini istediği iddiaları yer aldı.
Siyah beyazlılar, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin Futbol A Takımımızın Galatasaray ile oynayacağı müsabakayı Ali Şansalan'ın yönetmesini talep ettiği yönünde sosyal medyada yer alan iddialar tamamen asılsızdır." açıklamasını yaptı.