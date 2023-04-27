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Spor

Dursun Özbek'ten Riva çıkarması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş-Galatasaray maçına atanan hakem Ali Şansalan için Riva'ya çıkarma yaptı.

27 Nisan 2023 Perşembe 16:50 - Güncelleme:
Dursun Özbek'ten Riva çıkarması
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Federasyon başkanı Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapan Özbek, pazar günü oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisine atanan hakem Ali Şansalan'dan duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

BEŞİKTAŞ'TAN YALANLAMA

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş sahasında lider Galatasaray ile karşılaşacak. Sosyal medyada Ahmet Nur Çebi'nin derbiyi Ali Şansalan'ın yönetmesini istediği iddiaları yer aldı.

BEŞİKTAŞ YAPTIĞI AÇIKLAMA İLE İDDİALARI YALANLADI

Siyah beyazlılar, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin Futbol A Takımımızın Galatasaray ile oynayacağı müsabakayı Ali Şansalan'ın yönetmesini talep ettiği yönünde sosyal medyada yer alan iddialar tamamen asılsızdır." açıklamasını yaptı.

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