Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Şampiyonlar Ligi kura çekiminin ardından basın mensuplarına demeçler verdi. Özbek, "Burası şampiyonların arenası. Ülkenin şampiyonları burada. Cumhuriyet'in 100. yılında Türk futbolseverlere Şampiyonlar Ligi'nin o efsane müziğini dinleteceğiz. Güzel maçlar olacağına inanıyoruz. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üstünden çıkan bir yıldızın da İstanbul'un üzerinden çıkması hasebiyle burada Türkiye'yi gururla temsil ediyoruz. Futbolun tüm güzelliklerini bugün burada gördük. Ben önümüzdeki maçlarda Galatasaray'ın kendine yakışır şekilde Türkiye'yi temsil edeceğinden ve en güzel sonuçları alacağından eminim. Hem Galatasaray hem Türkiye'ye bu kura hayırlı olsun. Taraftarlarımızı, 50 bin kişiyi Rams Stadyumumuza bekliyorum." dedi.

"HAYAL ETTİĞİM GRUPLARDAN BİRİ"

Ayrıca Dursun Özbek "Hayal ettiğim gruplardan biri çıktı. Özellikle Bayern Münih maçını evimizde gibi oynayacağız. Büyük takımların İstanbul'a gelmesi, Galatasaray ile korakor mücadele etmeleri de ayrı bir keyif. Galatasaraylı taraftarlar hazırlansın, çok güzel maçlar olacak." açıklamasını yaptı.