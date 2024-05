Dursun Özbek'ten şampiyonluk mesajı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İşte Özbek'in sözleri...

"KULÜBÜN İHTİYAÇLARINI BİLİYORUM"

"Galatasaray Spor Kulübü'ne daha önce başkan yardımcılığı, başkanlık hizmetlerinde bulundum. Kulübü tanıyan, ihtiyaçlarını bilen, nereye taşınması, gitmesi gerektiğini, yol haritasını bilen birisiyim. Hizmet sürem içinde bu dönemde, daha önceki dönemlerde de Galatasaray'ın bir misyonu var. Galatasaray, 1905 yılında lisede talebeler tarafından kurulmuş bir kulüp ama ortaya bir misyon koymuşlar. Türkiye'ye, Türk insanına olimpik sporlarına tanıtmak, Türkler tarafından yapılması ve Ali Sami Yen Ağabey'in ortaya koyduğu 'Türk olmayan takımları yenmek' misyonu önemlidir. Sonraki yönetimler bu misyonla hizmet etmiştir. Hepimizin amacı Ali Sami Yen Ağabeyimizin misyonunu gerçekleştirmekten ibarettir. Futbol camiası, futbol kulüpleri bulundukları konum itibarıyla bazı konularda hassaslar"

"MBAPPE MADRİD'E GİDİYOR"

"Finansal yapı bu hassasiyetlerin başında geliyor. Bugün gelişen spor dünyası, özellikle futbolda dünyanın nereye gittiğine bakın. Ekonominin hangi boyutlara gittiğine dikkat edin. Şaşırtıcı. Dün bir haber aldım, bildiğiniz gibi Paris Saint-Germain Fransa'nın önemli kulüplerinden bir tanesi. Bir oyuncusu var Mbappe. Takım değiştiriyor, önümüzdeki sezon Real Madrid'e gidiyor. Kaça alınıyor, kaça satılıyor, önümüzde bir transfer dönemi var. Doğru mu yanlış mı teyit edemedim ama bana söylenen rakam 300 milyon eurolardan başlıyor. Bir oyuncu, bir takımdan diğer bir takıma geçiyor, 2-3 sene kontrat süresini bilmiyorum, oyunculara ödenen parayı düşünün. Bu transfer mukavelesi yapmak için bu mukabil rakamlardan söz ediyoruz."

"EN BÜYÜK TRANSFERİ YAPTIK"

"Biz Avrupa'da yarışıyorsak, Avrupalı takımlarla mücadele edeceksek, Ali Sami Yen Ağabeyin dediği gibi yabancı takımları yenmek üzere bir misyonumuz varsa birinci hedef mali yapıyı düzeltmek. Demiyorum ki bir anda Avrupalılar'ın seviyesine çıkarız ama en azından hedef gösterip çalışmaların yapılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Sürdürülebilir bir başarı istiyorsak sürdürülebilir bir mali yapı şart. Bu tespit doğru mu? Kimsenin itirazı yok, nasıl olacak? Biz esas faaliyetimiz olan spordan böyle oyuncu yetiştirip ihraç edip falan para kazanan bir ülke değiliz. Koskoca 80 milyonluk ülkeden 1-2 oyuncu çıkıyor, Avrupa'ya transfer oluyor. Bu transfer bedelleri de 20 milyon euro falan. En büyük transferi biz yaptık, 35 milyon euro. Bunun farkına varmak lazım."

"SENEDE 1 MİLYAR 400 MİLYON FAİZ"

"Esas faaliyet yaptığımız işten para kazanamıyoruz ama bir misyonumuz var. Esas faaliyetimizin dışında kalan ve yapabileceklerimiz nelerdir bunları araştırmak lazım. Benim ve arkadaşlarımın yaptığı da bu. Bundan evvel de yaptığımız bu. Dolayısıyla çok önemli projelerimiz var. Bunları defalarca genel kurullarımızda ve Divan Kurulu'nda ifade ettik. Bu projeler şu anda yürümekte. Bu projeler, çok kısa süre içerisinde hayata geçecek projeler. Şurası muhakkak, kulüplerin borçlu yapı içinde olduğu herkes tarafından bilinen bir şey. Bir yapılandırma anlaşmamız var 2019'da bankalar konsorsiyumuyla beraber. Yapılmış güzel, yapılandırma iyi bir şey. Yapılandırma yapıldığı gün 2019'da yüzde 8.5-9, bugün 55'e çıkmış. Galatasaray Spor Kulübü kendi hesapları itibarıyla, İstanbul kulüpleri içinde en iyi finansal durumdaki kulüp. Bu benim değil, konsorsiyumu yöneten genel müdürlerin ifadesi. Senede 1 milyar 400 milyon TL faiz ödüyor. Ne üretirse üretsin, ne yaparsa yapın bu faizi ödüyor. Peki kardeşim, bu faizi ödedikten sonra Galatasaray'a ne kalıyor? Futbol takımı, 17 şubesi, sporcularıyla Galatasaray büyük bir holding. Bu faiz oranıyla yaşaması mümkün değil. Herkesin tespiti bu. Her sene faiz üzerine ekleniyor, büyüyerek gidiyor. Bir defa bunu çözmek lazım. Galatasaray, bir dünya markası. Avrupa'ya Amerika'ya Uzak Doğu'ya Afrika'ya gidin, Türkiye dediğiniz zaman Galatasaray akla geliyor. Bu kadar büyük bir markanın daha iyi bu manada pozisyonda olmasının gereğini düşünüyoruz."

"SÖZLERİMİZİ YERİNE GETİRDİK"

"Biz bu maksatla yola çıktık, hedefler koyduk. Haziran 2022'deki seçimden önce hep anlattık, bizim bu mali yapıyı, bağımsızlığı gerektiğini anlatırken projelerimizi de sıralamıştık. Bugün iftiharla söylüyorum ki, vaad ettiğimiz her şeyi kelimesi kelimesine noktası virgülüne kadar yaptık. Önemli projelerimiz içinde ve başında bir husus geliyordu, bunun üzerinde dikkatli duruyorum. Hep dedik ki, camia içinde başarı istiyorsak, birlik ve beraberliğin ihtiyaç olduğunu hissediyorsak önce gelin bir barışalım. Barış olmadan sevgi olmadan biz Galatasaray'a önerdiğimiz projelerin hiçbirisini yapamayız. Şu anda gururla görüyorum, camiamızda sevgi ikliminin artık kanıksandığını ve başarıyla sürdüğünü görüyorum. Geçmişte hatırlayın Galatasaraylılar, şu tartışmalar oluyordu, liseli lisesiz atkılı kravatlı doğu tribünü batı tribünü. Bu tartışmalar olurdu. Maçlara gelenler bunu bilir. 2 senedir bu yok. Çünkü, biz bu kavgadan birlik ve beraberlikle çıkarız. En çok sevindiğim şeylerden biri bu, Galatasaray içine bu birlikteliği getirmiş olmak. Sonrası kolay geldi, çok kolay. Geriye kaldı finansal yapıyı düzeltmek için yapılacak çalışmalar. Bu çalışmalar meyvesini vermeye başladı."

FLORYA, KEMERBURGAZ

"Daha önce otel olarak planladığım, önceki dönemimde kaba inşaatını kapattığım bir bina vardı. Günün koşullarına uygun olarak bu binayı rezidansa çevirdik. 186 tane daireyi oradan bir kısmını satmak suretiyle, yine projemiz içinde olan, birbiriyle devam edecek olan Florya'daki Emlak Konut'a ait, hemen arsamızın yanındaki 45 dönümü aldık. Parasını verdik, satın aldık. 65 dönümlük bir proje yapılabilir bir arazimiz oldu. Alış gayemiz, bize dar gelen Florya'dan çıkmamız lazım, başka bir yere taşınmamız lazım. Bunun da hazırlığını 2016-2017 döneminde yapmıştık. Bu projeler bugün gündeme gelmiş, aklımıza gelmiş projeler değil. Ta 2014-2015'lerden yapılmış projeler uygulama safhasına geçmiştir. Kemerburgaz'da yaklaşık 130 dönüm olan bir araziyi Galatasaray Spor Kulübü, tesislerini taşımak üzere 49 yıllık üst kullanım hakkını aldı. Ben 2017'de almıştım."

"YENİ SEZONDA KEMERBURGAZ"

"Dünyada futbol hem ekonomik hem tesis olarak başka yerlere gidiyor. Florya'daki tesislerimiz 45 sene evvel yapılmış, bir tane çivi çakılmamış. Galatasaray'a hizmet eden bir tesis hüviyetinde değil. Kemerburgaz'da modern, çok güzel bir tesis yapıyoruz. Birinci fazına başladığımız inşaat bitmek üzere. Yeni sezona orada gireceğiz. 14.500 metrekare kapalı alanı var. Florya'da bizim akademi, altyapı, a takımı üst üste koyduğumuz zaman nasıl bir yerleşkemiz vardı, 4500 metrekare içinde sıkışmışız, daralmışız. İki tane esas ölçüde saha var, birisinde maç oynuyoruz, birisinde a takım idman yapıyor. Altyapımız var. Ya sentetikte ya şeyde... Anlatılır gibi değil. Bunun çözülmesi lazım. O itibarla tesisi daha iyi yere taşımak bir, ikincisi Florya arazisi ekonomik değeri olan bir arazi. Tapusu Galatasaray'a ait. O zaman işbilirlik, iş yapma ve fayda yaratma azmi şunu emrediyor; arkadaş ben hem tesislerimi iki misli alana taşıyayım hem stadyuma 5 dakika, çünkü Florya'dan 1 saat, hem onu yapayım hem de Galatasaray ekonomisine destek verecek bir proje üreteyim aynı zamanda da Galatasaray'ın bağımsızlığa kavuşması için gereken durumu hazırlayayım. Bu düşünce dünkü, 1 sene evvelki düşünce değil. 2016-2017'nin düşüncesi bu."

"17 MAYIS'TA KEMERBURGAZ"

"Biz futbol yerleşkemizi Kemerburgaz'a taşıyoruz. 17 Mayıs'ta, önümüzdeki hafta içinde orada bir piknik etkinliğimiz olacak. 17 Mayıs, Galatasaray için çok önemli bir tarih. UEFA Kupası'nın yıl dönümü. Hem kutlamasını yapacağız hem de tesislerimizi göreceğiz. Ben inanıyorum ki oraya gelen arkadaşlar, tesisi, ambiyansı, tabiatı görünce her gün gelirler. Ben oraya gidince keyif alıyorum."

"FİNANSAL YAPI İÇİN HAREKETE GEÇTİK"

"Florya'yı biz boşaltıyoruz, çıkacağız. Amaçlarımızdan bir tanesi Galatasaray'ın finansal yapısını ayağa kaldıracak bir proje uygulanmasıdır. Bunun için de harekete geçtik. Planları daha evvel yaptırmıştık, imar planı hazır. Genel kurula götürdük biz, dedik ki biz Florya'dan çıkacağız. 45 dönüm araziyi alacağız, Kemerburgaz'a gideceğiz diye anlattık. Şöyle böyle yapacağız diye anlattık. Çok enteresandır, Galatasaray dönemindeki bazı ilkler bizim dönemimizde yaşanıyor, bine yakın bir hazirun vardı, oy birliğiyle projeyi yapmamıza onay verdiler. Burası niye önemli, şunun için; çeşitli mülahazalarla bugün bazı arkadaşlar, çünkü seçim sathı mailindeyiz, bu projenin ne olduğunu onlar da biliyor ama akıllara ziyan şekilde 'Bu projeyi yaptırmayız' ifadelerini kullanıyor. Onlara tavsiyem, bu yanlış bir ifade. Bu projenin yapılmasını genel kurul oy birliğiyle aldı. Şartları şurtları belli. Tamamen alınan yetkiye bağlı olarak burası Galatasaray'ın mali yapısını düzeltmek için yapılıyor. Gereken yapılacak. Ama şu ifadeyi kullanırsan, 'ben burayı yaptırtmam', bu başka bir anlam taşıyor. Hiçbirimiz ne başkan ne üyeler hiç kimse genel kurulun iradesinin üzerinde olamaz. Hiç kimse genel kurulun iradesinin üzerinde olamaz. Ben bu manada konuşan arkadaşlara bunu hatırlatmak istiyorum. Galatasaray'a yeni usüller, ananede olmayan konuşma tarzları bize yakışmıyor. Önemli bir camiayız. Bu camiaya yakışmaz."

"EN BÜYÜK PAY GENEL KURUL ÜYELERİNİN"

"Sürdürülebilir finansal başarıyı sağlamamız çok kolay. Yaptığımız projeler itibarıyla... Genel kurula bu projeyi anlattığımız zaman oy birliğiyle 'evet' demiştir. Camiama teşekkür ediyorum. Başarılı iki yıl geçirdik arkadaşlarımızla beraber. Bu başarının faturasını, çok çalıştık falan oraya çıkarmıyorum. Her seferinde de söylüyorum, biz başarılı bir yönetimsek 2 sene içinde en büyük pay genel kurul üyelerinin ve taraftarlarındır."

"HER MAÇ 52 BİN KİŞİ"

"Her maç 52 bin kişiye oynuyoruz, hangi maç olduğu önemli değil, her maç 52 bin. Bunlar duyulmuş olmuş vakalar değil. Hepsinin altında Galatasaray'ın başarısı, seyir zevki yatıyor. O kadar iyi seviyeye getirdik ki futbolu, Ticaret Odası bile bize bir kontenjan ayırın diyor, bu çok önemli. Elbette ki Ticaret Odası önemli bir kurum. Galatasaray maçlarında her zaman kontenjanları vardır."

"F.BAHÇE'Yİ TENKİT ETMEK İSTİYORUM"

"Sayın Başkanım, biliyorum siz Fenerbahçelisiniz. Fenerbahçe de Türkiye'nin güzide kulüplerinden bir tanesi. Taraftar sayısı her ne kadar Galatasaray'dan az olsa da yadsınamaz, iyi bir seviyede taraftarı var. Bir konuda tenkit etmek istiyorum kendilerini, bildiğiniz gibi hepimizi yasa boğan 6 Şubat'ta Türkiye bir deprem yaşadı. 11 ilimiz, Türkiye'nin yaklaşık yüzde 15'i bundan etkilendi. Binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti, yüzbinlerce kişi evinden işinden oldu. Türkiye büyük bir felaket yaşadı. Galatasaray depremin 1. gününün sabahında yönetim kurulu toplantısı yapıldı, hemen arabayla bölgeye intikal ettik. Vaziyeti gördük. Bölgeye insani yardım olarak yaklaşık 100 tır malzeme gönderdik. Malzeme sevk etmek yetmiyordu, insanlarımızı, buradan UltrAslan'a teşekkür ediyorum, bölgedeki UltrAslan ekipleriyle büyük bir çadır tuttuk. Gelen malı orada tasnif ettik, pikaplarla sevkiyat yaptık. Bölgeye gidin, Galatasaray'ın oradaki faaliyetlerinden ötürü bize saygı duyuyorlar. Bu bizim ödünç kaynağımız. Galatasaray aynı zamanda sosyal sorumlulukları olan bir kulüp. Şikayet ettiğim konu şu, depremin birinci gününden itibaren TFF başkanına da dedim ama yapamadık, 'Biz 3 kulüp Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş sahada muazzam yarıştayız, öyle bir proje yapalım ki hayırda da bizi yarıştır. 3 tane salon ver bize, kameraları koy karşımıza, başkanlar yöneticiler oturalım, tek tek taraftarımız arayalım 'Fenerbahçe 100 lira, biz 90'da kaldık, taraftarım yetiş' diyelim.' dedim. Yapmadılar. Bu aklımda kalan bir husustu."

"NEREDESİN ORADA?"

"Bölgeye 3-4 ziyaret yaptım. Konteynerler yaptık ama bölgenin ihtiyacı kalıcı konut. TOKİ ile bir anlaşma yaptık. 100 tanesini Adıyaman'da, 100 tanesi Kahramanmaraş'ta, 100 tanesi Hatay'da olmak üzere maliyetini Galatasaray'ın yükleneceği bir proje. Bunun ilk taksidini ödedik. 'Ey Fenerbahçeliler, ey Beşiktaşlılar. Bölge insanı çok kötü durumda. Biz bugün temel atma töreni atmaya geldik TOKİ'yle. 100 tane de gelin siz yapın. Fenerbahçeliler 150 yapın, bizi burada geçin. O ki yeşil sahada geçemiyorsunuz, bura geçin' dedik. Söyledim. Aynı temel atma töreninde Sayın Bakan Özhaseki vardı, 'Sen de söyle' dedim. İhtiyaç var. Devlet tek başına olmaz, devlet büyük çalışmalar yapıyor ama destek verecek çalışmalar yapmamız lazım. O ki Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşusun, eee, eeee? Neredesin orada!"

"F.BAHÇE, BEŞİKTAŞ NEREDE?"

"Sayın Cumhurbaşkanı konuştu, benim söylediğim şeyleri o söyledi. 'Dursun Başkan'ın söylediği gibi Fenerbahçe, Beşiktaş neredesiniz kardeşim' dedi. Sayın Özhaseki orada olduğu Kayseri'ye bir 50 konut çıktı, başka kimseye fatura çıkmadı. Bu kulüplerin buralarda da hazır olması lazım. Arkadaşlar, biz şunu denedik gördük, Hatay'da 100 tane ev yapmak, Maraş'ta 500 konteynerlik kent yapmak yeterli değil. Biliyorsunuz ki bölge insanının en büyük beklentisi ne, bizim orada hazır olmamız, onların elini sıkmamızı bekliyor."

"SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA SESLENİYORUM"

"Bölge insanı büyük bir travma içinde. İlk günden beri. En çok hissetiğim şey, insanların kendilerine dokunulması, unutulmaya yüz tutmuş deprem felaketinin unutulmadığını hissetmek istiyor. Buradan tüm sivil toplum kuruluşlarına sesleniyorum. Allah aşkına zamanınızı, vaktinizi bir bölgede geçirin. Derdini dinleyin. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yönetimle berabere Kahramanmaraş'taki konteyner kentte geçirdik. Oradaki insanlarla Cumhuriyet Bayramı'nı kutladık. Böyle bir sevinç yumağı, memnuniyeti hiçbir yerde göremezsiniz. Ne yaparsanız yapın göremezsiniz. 23 Nisan'da Hatay'a gittik. Çocuklarla beraber fotoğraflarımız var. Böyle bir çocukların sevinci, mutluluğunu başka hiçbir şeyde göremezsiniz. Göremezsiniz! Onun için buradan çağrı yapıyorum, evet yardım ediyorsunuzdur kabul ama bir zaman ayırın. Oraya gitmek, çocuğun başını okşamak başka bir şey. Şu an en büyük ihtiyacın bu olduğunu düşünüyorum. 6 Şubat depreminin acıları, travmaları yavaş yavaş unutuldu. Sanki oldu mu olmadı mı belli değil. Bölge hala perişan vaziyettedir. Devlet orada büyük bir efor sarf ediyor. Bizim oraya gitmemiz, devletimize destek olmamızın çok büyük önemi var. Galatasaray'ın sosyal sivil toplum kuruşu olması hasebiyle bu bölgede için elinden geleni yaptı. Bundan sonra da daha çoğunu yapmak için hareket edecektir."

ŞAMPİYONLUK MESAJI

"Bu hafta önemli bir hafta. İnşallah şampiyonluk kutlamalarına hazırlanıyoruz, inşallah yapacağız."