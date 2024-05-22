Sarı-Kırmızılılar'da başkan Dursun Özbek, İstanbul Topkapı Üniversitesi tarafından düzenlenen ödül töreninde 'Yılın Spor Yöneticisi' seçildi. Törende açıklamalarda bulunan Özbek, Türkiye'nin en büyük kulübü olduklarını belirterek "Galatasaraylı ortak akıla önem verir ve Galatasaray için en iyisini seçmekte her zaman mahir olmuştur. Onun için bugün biz Türkiye'nin en büyük kulübüyüz. Onun için biz dünyada tanınan en büyük Türk spor kulübüyüz. Galatasaray sadece bir spor kulübü değildir, aynı zaman Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşudur. 550 yılı aşkın bir gelenekten ve eğitim kültüründen gelir. Belki de herkesi kıskandıran yönlerimizden biri de bu. Şampiyonluk yarışı içindeyiz. Bu mücadeleyi Galatasaray'a yakışır şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Şampiyonluk kadar bizim değerlerimiz, ananelerimiz ve gelmiş olduğumuz kültür çok önemli. Hiçbir zaman bunlardan ödün vermeden bu mücadelemizi sürdürüyoruz. İnşallah bu hafta sonu son maçımızı oynayacağız ve kazanacağız. Galatasaray bu hedefe ulaşacaktır ve sizleri de mutluluğa boğacağız bu hafta sonu inşallah" şeklinde konuştu.

KUPA GETİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ



Özbek, gelecek dönemdeki hedeflerinden şöyle bahsetti: "Avrupa'dan bir kupa getirdik, aradan 24 yıl geçti. Bundan sonraki kupaları getirmek üzere ben ve arkadaşlarım görev yapıyoruz. Hizmet etmek için devam etmek istiyoruz."

ALTYAPIYA ÖNEM VERİYORUZ



Özbek: "Galatasaray yetiştirici bir kulüp olmaktan vazgeçmemeli. Türk gençlerinin en iyi şekilde sporlara hizmet etmesi için altyapıya önem veriyoruz. Yetiştirici bir kulübüz. Onlarla iftihar ediyoruz. Paris Olimpiyatları'nda onlara başarılar diliyorum."