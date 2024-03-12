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Spor

Dursun Özbek'ten seçim hamlesi! Erden Timur'a resmi teklif yaptı

Galatasaray'da seçim yaklaşırken sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Mevcut başkan Dursun Özbek'in yeni yönetimde yer alması için Erden Timur'a teklifte bulunduğu ileri sürüldü. İşte detaylar...

12 Mart 2024 Salı 15:22 - Güncelleme:
Dursun Özbek'ten seçim hamlesi! Erden Timur'a resmi teklif yaptı
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Yaklaşan seçim öncesi Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor...

Dursun Özbek yönetiminde Başkanvekili olarak görev alan Erden Timur'un sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılacağı iddia edilmişti.

Son aylarda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Başkanvekili Erden Timur'un arasının açıldığı öne sürülmüştü. Bu iddialar sonra Galatasaray'da yapılacak seçimde de Erden Timur'un görev almayacağı belirtilmişti.

DURSUN ÖZBEK'TEN ERDEN TİMUR'A RESMİ TEKLİF

Fakat Fanatik'ten Yakup Çınar'ın haberine göre; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Erden Timur'a yeni yönetimde yer alması için resmi teklif yaptı.

ERDEN TİMUR DÜŞÜNMEK İÇİN SÜRE İSTEDİ

Bu teklif sonrası düşünmek isteyen Erden Timur, Galatasaray Başkanı Özbek'ten süre istedi. Timur düşündükten sonra karar alıp Başkan Özbek'e dönüş yapacak.

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