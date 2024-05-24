Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Özbek açıklamalarında şunları dile getirdi:

"Yıldız futbolcular her zaman Galatasaray'da olacak"

Galatasaray dünyaca bilinen Avrupa'nın önemli takımlarından birisi. Galatasaray'da Yıldız oyuncu hiçbir zaman eksik olmadı. Bundan sonraki dönemde de alışılmış bir şeyin değiştirilmesi kolay değil. Hazırlıklı olun. Yıldızlara hazırlıklı olun. 2024'te inşallah 24. şampiyonluk, 2025'te de 5. yıldız... Galatasaray'ın mücadele ettiği seviyedeki takımlarda olması gereken yıldız futbolcular her zaman Galatasaray'da olacak. Bunun çok faydasını görüyoruz. Sürekli 50 bin kişiye oynayan bir sezon geçirdik. Dolayısıyla insanlar bu yıldızları görmeye geliyor.

"Konya maçına hazırız"

Tepede iki takım yalnız kaldı. Diğer takımlar 40-50 puan geride kaldı. Heyecan daha fazla zirvedeki takımların maçlarında oldu. Konya maçına güzel hazırlandık. Dün bütün etkinliklerimizi iptal ettik, zamanımızı Florya'da geçiriyoruz. Dün de Florya'da futbolcularla, aileleriyle çok güzel bir piknik yaptık. Herkesin morali son derece yerinde. Dolayısıyla Konya maçına hazırız.

"Çok güzel işler yaptık"

2022'de seçim yapıldıktan sonra Erden Timur'u çağırdım ve ona dedim ki, 'Futbolda bu sene iddialı olmamız lazım. Futbolu bilen ve seven birisi. Futbolla senin ilgilenmeni istiyorum. 2016, 2017'de sponsor olmuştu. Devamlı görüştük.' Erden'le bizim beraberliğimiz 8 seneye dayanıyor. Erden'in ne yapıp yapamayacağını, Galatasaray için nasıl bir fedakarlık, hizmet yapabileceğini biliyorum. İnancım şu seçim ertesinde Erden, Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecektir. Erden Galatasaray'dan kopamaz. Erden her zaman Galatasaray'ın içinde olacaktır. Spotif A.Ş. görevini direkt Erden'e verdim. Öyle bir talebi yoktu ama orada güvenebileceğim birinin olmasını istedim. Çok güzel işler yaptık.

Dün Okan Buruk hoca da Florya'daydı. Kemerburgaz'da yaptığımız projeyi hocamızla paylaşıyoruz. En son paylaştığımızda hoca dedi ki, 'Ağabey bunu buraya alalım, bunu buraya alalım, ofisleri buraya alalım.' dedi. Ben de kendisine dedim ki, 'Hocam senin dediğin şeyler var ya onların hepsini yaptık, gel bak.' Sen buradan ne anlıyorsun? (Muhabir: Okan Buruk yıllarca burada kalacak.) Bravo, tebrik ediyorum seni. Galatasaray'a hizmet edenlerle, kalbinden Galatasaray'a hizmet edenlerle hiçbir derdimiz yok. Galatasaray'ın birliğini ve beraberliğini dinamitleyecek laflarla, sözlerle büyük savaşımız var. Biz bunları yaptık, iyi güzel. Tek başımıza mı yaptık? Camianın desteği olmasaydı, taraftarın desteği olmasaydı yapabilir miydik? Galatasaray'da birlik ve beraberliğin bozulmaması lazım. Sürdürülebilir başarı, sürdürülebilir mali yapıyı zaten kuruyoruz. Bunlar kolay, zor olan camianın içindeki birlik beraberliğin bozulması. Taraftara çok teşekkür ediyorum. Genel kurul üyelerime de bir çağrı yapıyorum. Yarınki seçim önemli bir seçim. Katılımı ne kadar yüksek olursa kazanan yönetim o kadar kuvvetli hizmet eder. Seçimler bizim için bayramdır. Herkesi Galatasaray Lisesi'ne bekliyorum."