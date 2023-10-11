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Spor

Dursun Özbek'ten sert çıkış! ''Bunu asla affetmem''

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşmasının imza töreninde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Özbek, Cemal Özgörkey'in istifasına ilişkin sert sözler kullandı. İşte detaylar...

11 Ekim 2023 Çarşamba 11:38 - Güncelleme:
Dursun Özbek'ten sert çıkış! ''Bunu asla affetmem''
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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Çağdaş Faktöring ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Başkan Özbek, lansmanda medya mensuplarının sorularını cevapladı.

Dursun Özbek, Cemal Özgörkey'in istifasına dair şu açıklamayı yaptı:

"Cemal Özgörkey Bey'in açıklamasını dün gece gördüm. Çok üzüldüm. Galatasaray Spor Kulübü başkanı, iştirakleri olan herhangi bir şirkette yönetim kurulu olmasını kimseyi rahatsız etmesini düşünemiyorum. Böyle bir şey aklımdan geçmez. Ayrıca daha vahim olanı, kendisiyle beraber burada hizmet veren arkadaşların istifa sebebi olarak Galatasaray Spor Kulübü başkanının yönetimde yer alıyor göstermelerini sindiremiyorum. Kişisel bir şey olsa, şahsıma Dursun Özbek'e bir tavır olsa bunu tolere ederim, anlayışla karşılarım. Fakat Galatasaray Spor Kulübü başkanı yönetime geldi diye bu hizmetten çekilmeyi, istifa etmeyi asla affetmem. Herkes bunu böyle bilsin. Niye Galatasaray Spor Kulübü, niye mağazacılığın yönetimine girdi, bunu açıklamakta fayda var. Galatasaray Mağazacılık AŞ, Sportif AŞ'nin iştiraki ve yüzde 100 sahibi olduğu bir şirket. Bir istifa olmuştur, bir arkadaşımız görevden ayrılmıştır, imza yetkisi olan bir arkadaştır. Şirketin sahibi olan Galatasaray Sportif AŞ, boşalan bu yerde benim olmamı istemiştir. Yönetim kurulu kararı almıştır. Bütün şirketlerin sahibi olan Galatasaray Spor Kulübü yönetim kuruluna bu konuyu getirdik. Hem sportifte hem kulüpte oybirliğiyle yönetimde olmamın mağazacılığa büyük fayda sağlayacağı gündeme gelmiştir ve atama yapılmıştır."

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