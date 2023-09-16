Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, olağan divan kurulu toplantısında transferler için önemli açıklamalarda bulundu. İşte Dursun Özbek'in sözleri...

'KENDİSİNE TEŞEKKÜR EDERİM'

"Erden Timur sadece futbol ile ilgilenen bir arkadaşımız değil. Galatasaray'ın nerede ihtiyacı varsa, Erden orada. Kendisine çok teşekkür ediyorum."

'GALATASARAY'A TEŞEKKÜR ETTİLER'

"6 Şubat'ta çok büyük bir deprem yaşadık. Deprem bölgesine birçok kez gittim ve insanlar boynuma sarılıp 'Galatasaray'a teşekkür ederiz' diyorlardı bana."

'GALATASARAY GEREĞİNİ YAPTI'

"Diğer kurumların da bizim gibi bu hassasiyeti kaybetmemesi önemli. Yeşil sahada olduğu gibi hayırda da yarışmalıyız. Galatasaray gereğini yapmıştır.'

'REKOR SAYILACAK SPONSORLUKLAR'

'Galatasaray Spor Kulübü tarihinde rekor sayılacak sponsorluk anlaşmaları imzaladık. Çalışmalarımız hala sürüyor. Kurduğunuz takım ve performansı bu anlamda çok önemli."

"170 MİLYON DOLAR GELİR ELDE ETTİK"

"Riva projesi bugüne kadar yaklaşık 170 milyon dolar civarında fayda sağladı bize. Bugünün piyasasıyla 2.5 milyar TL daha gelir elde edebiliriz bu projeden."

'1 MİLYAR 85 MİLYON LİRA'

"Mecidiyeköy'de projemizden gelen gelir ile Ziraat Bankası'na olan borcumuzun 1 milyar 85 milyon TL'lik bedeli ödeyeceğiz. Görüşmeleri yaptık ve büyük bir ihtimalle kabul edecekler. Bu şekilde Florya arsasının satın alma bedeli tamamen ödenmiş olacak.

'GALATASARAY'IN GELECEĞİ'

"Değerli Galatasaraylılar şu kadarını bilin; Florya projesi, Galatasaray'ın geleceğidir. Gece gündüz demeden verdiğimiz sözleri yerine getirmek için inanılmaz bir efor sarf ediyoruz."

'OLİMPİYATA KATKI VERECEĞİZ'

"Amatör sporlarda son derece başarılıyız. Yetiştirici kurum olma özelliğimizi kaybetmemişiz. Yeni sezonda olimpiyatlara katkı vereceğimize inanıyoruz."

'CUMHURİYETİN YÜZÜ GALATASARAY'

"Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyetin 100. yılını kutlamak bizim için çok önemliydi. Çünkü Cumhuriyetin yüzü Galatasaray'dır. Kutlamaları ekim ayının son haftasında yapacağımız bir konserle taçlandırmak istiyoruz."