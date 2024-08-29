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Spor

Dursun Özbek'ten suç duyurusu

Galatasaray, Başkan Dursun Özbek'in karaborsa bilet iddialarının araştırılması için suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

29 Ağustos 2024 Perşembe 20:03 - Güncelleme:
Dursun Özbek'ten suç duyurusu
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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, karaborsa bilet iddialarıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Dursun Aydın Özbek bugün saat 14.30'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ederek, Galatasaray Spor Kulübü Futbol karşılaşmalarının biletlerinin karaborsa aracılığıyla yüksek meblağlarla satıldığına ve bu suretle gerek Galatasaray Spor Kulübü yöneticilerinin ve çalışanlarının gerekse de üçüncü kişilerin menfaat elde etmelerine dair iddiaların araştırılması için suç duyurusunda bulunmuştur" ifadelerine yer verildi.

  • Galatasaray Başkanı
  • Dursun Özbek
  • Karaborsa Bilet İddiaları

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