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Spor

Dursun Özbek'ten Süper Kupa açıklaması! ''Keyifli bir final yaşatacağız''

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Mart Ayı Olağan Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Süper Kupa hakkında da konuşan Özbek, 'Tüm sporseverlere keyifli bir final yaşatacağız 7 Nisan'da Şanlıurfa'da.' dedi. İşte detaylar...

20 Mart 2024 Çarşamba 15:00 - Güncelleme:
Dursun Özbek'ten Süper Kupa açıklaması! ''Keyifli bir final yaşatacağız''
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Dursun Özbek, Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Mart Ayı Olağan Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

"GELECEK SEZON KEMERBURGAZ'DAYIZ"

"Göreve geldiğimizde bir söz vermiştik. Kulübümüz üzerinden büyük bir yük olan Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacağız diye. Bugün bu anlaşmadan çıkmak için geldiğimiz noktayı özetlemek istiyorum. Florya'daki arazimizin değerlendirilmesi için Kemerburgaz'a geçişin tamamlanması gerekiyordu. Çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki sezona futbol takımımız Kemerburgaz'da başlayacak. Florya'daki arazinin değerlendirilmesi için de süreci başlatıyoruz. Florya'nın değerlendirilmesi, kulübümüz için hayati öneme sahip. Kulübümüzün 20 yılını, belki daha fazlasını etkileyecek bir olay. Şu aşamada bir rakam telaffuz etmek istemiyorum ama bu projeyle birlikte kulübümüzün geleceği daha parlak olacak."

"FLORYA, GALATASARAY'IN GELECEĞİ"

"Florya'dan gelecek gelir, Galatasaray'ın geleceğidir. Hiçbir şekilde günlük başarılar için çarçur edilmemeli, ortak akılla yönetilmelidir. Bu benim ve yönetim kurulu arkadaşlarımın ortak görüşüdür. İşte bu yüzden Florya projesindeki gelirimizle önce Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmayı, daha sonra 1 lirasına dokunmadan bir hesapta bloke edilmesini öngörüyoruz. Biz ve bizden sonra gelen yönetim, bu parayı harcama hakkına sahip olmayacak. Bunun için genel kurul kararı almak zorunda kalacaklar. Bununla ilgili net ifadeler içeren yönetim kurulu kararını alıp 27 Nisan'da yapacağımız bütçe genel kurulunda konuyla ilgili çok daha detaylı anlatımda bulunacağım."

"FARKLI YERE TAŞIYACAĞIZ"

"Florya'nın geliriyle oluşturulacak fonun nasıl kullanacağını, bu ana fonun hiç kimsenin uhdesinde değil, genel kurulun uhdesinde olacak. 27 Nisan'da her şeyi tartışacağız. Hem sportif manada hem kulübün yönetimi anlamında kulübümüzü çok daha farklı bir yere taşıyacağız."

"7 NİSAN'DA SÜPER KUPA"

"Futbol takımımız şampiyonluğa doğru ilerliyor. İlk günden beri şampiyonluğu hak ettiğimizi biliyor, zafer yolculuğumuza devam ediyoruz. Aynı şekilde 7 Nisan'da Şanlıurfa'da Süper Kupa finali oynayacağız. Bölge insanı büyük bir heyecanla bizleri bekliyor. Biz de benzer heyecanı yaşıyoruz. Tüm sporseverlere keyifli bir final yaşatacağız 7 Nisan'da Şanlıurfa'da."

"HERKESİ İTİDALE DAVET EDİYORUM"

"Şampiyonluk çok önemli ve değerli. Şampiyon olmak adına her şeyi mübah görüp kardeşi kardeşe düşman etmek için ekilen nefret tohumlarını da izliyoruz, görüyoruz. Tüm futbol camiasını, rengi ne olursa olsun tüm taraftarları itidale davet ediyorum. Lütfen sakin kalalım. Birbirimize düşürmeye çalışanlara izin vermeyelim."

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