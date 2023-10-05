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Spor

Dursun Özbek'ten Tete açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Shakhtar kulübünün Tete açıklaması üzerine çarpıcı ifadeler kullandı.

5 Ekim 2023 Perşembe 12:46 - Güncelleme:
Dursun Özbek'ten Tete açıklaması
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Tete transferiyle ilgili sürpriz açıklamalarda bulundu.

"Tete için 150 Milyon €'luk tazminat talebi konuşuluyor, ne diyeceksiniz?" sorusuna Dursun Özbek, "Shakhtar Donetsk'in başvurusu.. Tete transferinde hukuksal olarak önemli kurumlardan görüş aldık. Oyuncusunu kaybeden takımın bir tavrı olur. Tete transferi legal! Zaten öyle olmasa, TFF oynamasına izin vermez." ifadelerini kullandı.

SHAKHTAR'IN AÇIKLAMASI

Tete transferinden gelir elde etmek isteyen Shakhtar Donetsk, Galatasaray ve Brezilyalı oyuncudan istediği bonservis bedelini ESPN'e açıklamıştı.

Shakhtar Donetsk Yöneticisi Sergei Palkin, "Tete'nin sözleşmesinde 150 milyon euro'luk tazminat maddesi vardı. Şimdi Tete ve Galatasaray, bu tazminat sorumluluğunu birlikte üstlendiler. Tete, FIFA'nın yayınladığı ek kural 7'ye dayanarak bizden ayrıldı ve Lyon'a gitti. Ardından 1 milyon euro'ya Leicester'e kiralandı. Ek kural 7'yi ihlal ettiler. Çünkü, bize ait olan bir oyuncunun başka bir kulübe bonservisiyle gitmesi mümkün değildir. Shakhtar Donetsk ile olan bir kontratı var. Bizim kulübümüzün zararına yasadışı bir fayda elde edildi. Şimdi tazminat alabilmek için FIFA'ya şikayette bulunduk. Tete, Leicester'dan sonra Galatasaray'a transfer oldu. Biz Tete'ye dava açıyoruz ama o sorumluluğu Galatasaray da paylaşıyor. Ek kural 7'ye göre bir oyuncunun 1 Temmuz'a kadar 'Sözleşmemi askıya almak için Ek 7'yi kullanmak istiyorum' şeklinde bir talep mektubunu göndermesi gerekiyor. Tete, bu mektubu bize göndermedi. Tete'nin birçok kez kulübe dönmesini istedik ama o bizim çağrılarımızı cevapsız bıraktı." dedi.

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