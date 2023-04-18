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Spor

Dursun Özbek'ten transfer açıklaması

Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Alanyaspor'u 4-1 yenen Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

18 Nisan 2023 Salı 23:30 - Güncelleme:
Dursun Özbek'ten transfer açıklaması
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 4-1 kazandıkları Alanyaspor karşılaşmasının ardından konuştu.

İşte Dursun Özbek'in açıklamaları:

"İSTANBUL, DEPLASMAN..."

Sarı-kırmızılı takımın galibiyetiyle ilgili konuşan Dursun Özbek "Bizim için İstanbul veya deplasman fark etmiyor. Deplasman puanımız 2.04 veya 2.05. Bugün gördünüz, Alanyaspor güçlü bir takım ama güzel bir galibiyet aldık. Bizim için fark etmiyor İstanbul'da veya deplasmanda oynamak." dedi.

"TRANSFER İÇİN GÖRÜŞÜYORUZ"

Milot Rashica'nın transferiyle ilgili soruya cevap veren Dursun Özbek "Transferin başlamasına daha var. Milot Rashica bizim için önemli bir oyuncu. Görüşmeler devam ediyor, kısmet." ifadelerini kullandı.

"HAVAYA GİRMEK YANLIŞ!"

Dursun Özbek ayrıca "Şampiyona bitmeden şampiyonluk havasına girmek bence son derece yanlış. Son haftaya kadar böyle devam edeceğiz. Aynı dikkati göstererek devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

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